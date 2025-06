Ubiquiti introduceert UXG Lite-router met 1Gbit/s-throughput voor 144 euro

Ubiquiti komt met een UniFi Next-Gen Gateway Lite-router. Het betreft een opvolger van de UniFi Security Gateway. De nieuwe router ondersteunt een throughput van maximaal 1Gbit/s. Het product komt op 20 november uit voor 144 euro.

De Ubiquiti Next-Gen Gateway Lite, ook wel de UXG Lite, beschikt over een enkele wan-poort van 1Gbit/s en een enkele lan-poort van 1Gbit/s. De gateway ondersteunt daarmee throughputs van maximaal 1Gbit/s, ook als de IDS- of IPS-threatdetectionfunctie is ingeschakeld. Ubiquiti zegt dat de nieuwe router daarmee 'tot tien keer zo snel' is als de voorgaande UniFi Security Gateway bij gebruik van IDS en IPS.

De UXG Lite heeft een dualcoresoc met twee Arm Cortex-A53-kernen op 1GHz en beschikt over 1GB DDR3L-geheugen. Ubiquiti zegt dat de gateway een relatief compacte behuizing heeft van 98x98x30mm. De voorgaande USG-router was langer en breder, maar had ook een tweede lan-poort.

De nieuwe gateway heeft geen ingebouwde UniFi-controller. Het apparaat moet daarmee aangestuurd worden via UniFi Network. Gebruikers kunnen daarvoor een losse Cloud Key aanschaffen, een Official UniFi Hosting-abonnement nemen of de UniFi Network-applicatie zelf gratis draaien op een pc, server of Docker-container.

De UXG Lite heeft ook geen ingebouwde wifiondersteuning. De gateway heeft dus een los accesspoint voor wifi nodig. Volgens eerdere berichten komt Ubiquiti op termijn ook met een UniFi Express, die beschikt over een ingebouwd Wi-Fi 6-accesspoint en een UniFi Network-controller. Wanneer dat gebeurt, is niet bekend; Ubiquiti heeft nog niet bekendgemaakt wanneer de Express precies verschijnt of wat die gaat kosten.

De UXG Lite wordt via USB-C van stroom voorzien en gebruikt volgens de fabrikant maximaal 3,83W. De gateway ondersteunt Bluetooth 5.1, waarmee het apparaat ingesteld kan worden via een smartphone. De Next-Gen Gateway Lite wordt vanaf 20 november verkocht op de website van Ubiquiti. Het apparaat kost dan 144 euro inclusief btw.