Ubiquiti introduceert eerste audioversterker

Ubiquiti introduceert voor het eerst een high-end audioversterker: de PowerAmp. Het apparaat lijkt sterk op de Sonos Amp, maar wordt zo’n 100 euro goedkoper. De PowerAmp is vanaf 29 augustus verkrijgbaar.

Het apparaat levert 130W per kanaal bij 8Ω en ondersteunt draadloze streaming via AirPlay 2 en Spotify Connect. Aansluitingen omvatten twee luidsprekerterminals, een subwooferuitgang, analoge RCA-ingangen en een HDMI/e-arc-poort met Dolby Atmos-ondersteuning. Bediening gebeurt via een touchscreen met draaiknop of de UniFi Play-app. De PowerAmp is vanaf 29 augustus verkrijgbaar voor 682,80 euro.