Ubiquiti brengt Flex-switches met achtmaal 2,5Gbit-ethernet uit vanaf 174 euro

Ubiquiti onthult de Flex 2.5G- en Flex 2.5G PoE-switches met acht 2,5Gbit/s-ethernetpoorten. De reguliere variant kost 175,45 euro en is per direct beschikbaar. De PoE-uitvoering volgt op 16 januari en kost 217,80 euro.

De Ubiquiti Flex 2.5G en Flex 2.5G PoE hebben acht ethernetpoorten met een snelheid van 2,5Gbit/s. Beide apparaten beschikken ook over een 10Gbit/s-sfp+-poort en een 10Gbit/s-rj45-poort, waarvan er een tegelijk kan worden gebruikt. De switches hebben volgens Ubiquiti een switchingcapaciteit van 60Gbit/s en een maximale throughput van 30Gbit/s.

De stroomvoorziening verloopt bij de Flex 2.5G via een USB Type-C-poort of door middel van de sfp+-poort via PoE+. De Flex 2.5G PoE heeft geen USB-poort, maar een stroomaansluiting voor een afzonderlijk verkrijgbare adapter en PoE+++ via de sfp+-poort. De duurdere switch biedt ook PoE++ via de acht 2,5Gbit/s-ethernetpoorten.

De Flex 2.5G is alvast verkrijgbaar op de webshop van Ubiquiti voor 175,45 euro inclusief btw. Het duurdere PoE-model kost 217,80 euro en is volgens het bedrijf beschikbaar vanaf 16 januari.

Ubiquiti Flex 2.5GUbiquiti Flex 2.5G

Door Idriz Velghe

Redacteur

Feedback • 10-01-2025 16:52
85 • submitter: HMS

10-01-2025 • 16:52

85

Submitter: HMS

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Ubiquiti Flex 2.5G

vanaf € 164,96

5 van 5 sterren

Alles over dit product

Ubiquiti Flex 2.5G PoE

vanaf € 205,69

3.5 van 5 sterren

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Reacties (85)

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YaPickleBoi 10 januari 2025 17:02
De PoE versie komt ook nog eens zonder voeding ter waarde van €84, mocht je niet over een PoE+++ poort beschikken op je uplink.
supersnathan94
@YaPickleBoi10 januari 2025 17:32
@Will_M

Nou en? Het is USB-C. Knup je d'r toch een random USB-C voeding aan met PD?

Dat is toch het hele punt van USB-C? Dat je niet vendor locked bent.

edit:
Ooh snap. Deze heeft nog een barrel jack, geen USB-C, dat is wel kansloos eigenlijk


Moet wel zeggen dat de POE versie wel significant interessant wordt straks aangezien je daar dan heel makkelijk een zwikte U7-pro APs mee kunt beheren.

Ik ben tig blij dat ie in een 10" rack past én daadwerkelijk met een SFP+ 10g trunk komt. Al die andere units hebben 1gb SFP. Dat schiet niet echt op upstream.

[Reactie gewijzigd door supersnathan94 op 10 januari 2025 17:37]

Llopigat @supersnathan9410 januari 2025 20:51
Ooh snap. Deze heeft nog een barrel jack, geen USB-C, dat is wel kansloos eigenlijk
Het is ook 120W, vandaar. Traditionele USB-C gaat maar tot 100W. Dat vermogen heb je ook nodig als je de poorten zwaar belast qua PoE.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 10 januari 2025 21:04]

tolunaygul12 @Llopigat10 januari 2025 22:10
Usb pd ondersteund tot 240 watt naar mijn weten.
https://www.usb.org/usb-charger-pd
Llopigat @tolunaygul1210 januari 2025 22:20
Ja daarom zei ik ook "Traditionele USB-C" (Ik bedoelde echter USB-PD in plats van USB-C).

Die 240W is een latere update in de standaard waarbij de spanningen verhoogd zijn. De oude PD standaard gaat maar tot 20V met 5A voor 100W. Dat staat trouwens ook in die link.

Je zal heel veel moeite moeten doen om een USB lader te vinden die daarboven gaat. Het is heel nieuw en bovendien bieden de meeste laders die voltages nog niet aan omdat er nog bijna geen apparatuur is die het nodig heeft. Gaming laptops zijn eigenlijk de enige uitzondering. Daarom zijn die adapters ook duur.

Zelfs de PPS functie wordt maar door weinig laders ondersteund (variabele voltages on the fly). Bij de traditionele USB-PD waren de voltages vast en konden ze alleen gewisseld worden door het laden te stoppen. Met PPS kan het ook tijdens het laden aangepast worden. Nieuwe Samsung telefoons hebben dit nodig voor het snelste laden (sinds de S22 als ik me niet vergis).

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 10 januari 2025 22:24]

Qlimaxxx @Llopigat11 januari 2025 07:40
Ik vermoed dat de grootste reden voor een barreljack is dat ze denk ik met 48 tot 54 volt werken. Ze willen deze switches zo klein mogelijk houden, en aangezien POE ook in deze range zit, scheelt dat het een en ander aan ruimte in de switch omdat ze voltage niet omhoog hoeven te brengen voor POE output. Het zou me niks verbazen als er een redelijk grote powerbrick bij zit.

[Reactie gewijzigd door Qlimaxxx op 11 januari 2025 07:41]

wjn @Qlimaxxx13 januari 2025 09:28
Ik denk ook dat dat de reden is. POE levert tot 57V (op de poort), dus je wilt minimaal een 60V voeding hebben (elke extra stap ertussen zijn verliezen/warmteontwikkeling). En USB PD EPR levert dat (nog) niet.
Ablaze @tolunaygul1211 januari 2025 12:16
Op papier wel, maar zoek naar eens naar een 240W lader (240W op een poort, niet verspreid over meerdere).
De hoge spanning van 48V is problematisch voor de USB-C connectors in de praktijk.
sumac @Llopigat10 januari 2025 23:49
USB-C (niet PD) kan toch geen 100W leveren? Volgens mij is alles meer dan 15W PD.
supersnathan94
@Llopigat11 januari 2025 10:26
Traditionele USB-C gaat tot 15W. Zonder USB-PD. USB-PD 2 gaat tot 240W en zelfs Apple ondersteund dat.

Ubiquiti levert al andere apparaten met USB-C dus ik zie niet zo goed waarom ze dat nu niet zouden doen

Overigens heeft hun eigen line-up praktische geen devices die dat ook echt halen qua vermogen tenzij je drie switches diep gaat zitten nesten, maar dan ben je veel goedkoper af met een wat professionelere switch en wat langere kabels.

Ik heb zelf een 48Pro PoE, maar dat budget wat daar bij komt is gigantisch. Slaat echt werkelijk waar nergens op tenzij je die LED panel lights erbij hangt.
Clueless @supersnathan9410 januari 2025 23:24
Moet wel zeggen dat het ontbreken van de adapter (die dan inderdaad op de site staat voor €84) wel behoorlijk de interessante prijsstelling om zeep helpt. De prijs is dan immers niet die €218 maar eerder €300. Die adapter is dan wel een zeer significant deel van de prijs en het maakt het wel een dingetje dat ze wat beter mogen vermelden (het staat er wel vermeld maar in kleine mini-letters).

Kan me goed voorstellen dat mensen deze kopen en dan toch wel erg verbaast zullen zijn een PoE-switch te kopen en er dan achter komen dat die niet te gebruiken is onder nog eens minimaal €84 uit te geven. Apart is dat de adapter dan weer wel gewoon wordt meegeleverd met de Flex 2.5G en de Flex Mini 2.5G.

[Reactie gewijzigd door Clueless op 10 januari 2025 23:31]

supersnathan94
@Clueless11 januari 2025 13:56
Ja eens. Ik heb gisteren een bestelling gedaan en heb de niet PoE versie laten staan omdat ik met een U7 pro zo wel PoE op 2.5gbe nodig heb.

En voor €45 is dat dan prima om even een weekje of twee te wachten, maar €80 extra voor voeding vind ik ook wel een dingetje.

Zag wel dat ie in de US wel met $20 is verlaagd dus ze vonden het zelfs ook niet helemaal leuk ofzo.
henkkeumus @supersnathan9411 januari 2025 12:00
Ik heb dit zojuist gevonden op AliExpress: €3,02 | Pd 100W Usb C Naar Dc Power Connector Universal 18-20V Type C Naar Dc Jack Plug Opladen Adapter Converter Voor Lenovo/Hp/Dell Laptop
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:)
don spike @YaPickleBoi10 januari 2025 18:05
Niet perse een PoE+++ poort nodig.

Omschrijving geeft aan:
— 57W PoE availability with PoE+++ input
— 37W PoE availability with PoE++ input
— 12W PoE availability with PoE+ input
vrow @don spike11 januari 2025 01:56
Ja, dit is hetzelfde als de USW-Ultra.
Die krijgt bij mij stroom vanaf een Lite-PoE met PoE+ dus.
Vervolgens voedt hij daarmee weer 2 Flex-Mini’s (1 Gbit) en een AP-AC-LR en een Voip-telefoon. Dan is de stroom ook op, maar dit werkt!

De nieuwe 2,5Gbit Flex kan dit dus ook, PoE in en PoE uit.
Vanaf die Lite van mij worden ook nog andere Flex Mini’s gevoed en nog een AP.
Al met al heb ik voor mijn hele netwerkinfra dus maar 1 adapter in het stopcontact. Dat is op zich wel handig.
Jeffoz @don spike11 januari 2025 05:57
Die PoE availability is dat dan alleen voor apparaten met PoE of gelden diezelfde wattages voor apparaten die je met PoE+ of ++ moet voeden? Of kan je dat zelf kiezen in principe?

De input snap ik wel, maar de output lijkt dan alleen normale PoE apparatuur te kunnen voeden?
Will_M @YaPickleBoi10 januari 2025 17:18
En misschien ook wel het vermelden waard: Die voeding kan óók gebruikt worden in combinatie met de USW-Ultra welke vorig jaar al het levenslicht zag. Er zijn mensen welke dat ding destijds zonder externe voeding bestelt hebben (en dat ding dus middels PoE+ voeden) met de aanname dat die externe voeding op een later tijdstip alsnog afzonderlijk te bestellen zou gaan worden.
MrFax @YaPickleBoi10 januari 2025 21:27
Ik vind een adapter voor 84 euro wel een beetje geldklopperij.
GroeneThee @MrFax11 januari 2025 09:59
Waar vind jij een 210W adapter voor minder?
GroeneThee @YaPickleBoi11 januari 2025 09:59
Een 210W AC Adapter voor 84 euro is erg redelijk geprijsd zou ik zeggen.
Pietervs 10 januari 2025 17:49
Wat ik mis in dit stuk: zijn deze switches managed of unmanaged? Is er bijvoorbeeld ondersteuning voor LACP of andere bonding van poorten?

geen ervaring met Ubiquity dus misschien overbodige vragen voor de kenners, maar deze switches zouden wel eens interessant voor thuis kunnen zijn :)
Dr Pro @Pietervs10 januari 2025 18:06
Managed, via UniFi Network management applicatie. Te draaien op hun eigen CloudKey, UDM of UniFi cloud. Maar ook als standalone installatie op Windows, Linux, Mac of via Docker
poing @Dr Pro10 januari 2025 23:10
Ik heb niet in de specs terug gevonden dat je met VLANs kan werken…
vrow @poing11 januari 2025 02:04
Alle andere Unifi switches ondersteunen VLANs, maar niet allemaal LLDP—MED, oftewel Voice LAN. Dat doen alleen de luxere modellen.
Ik heb het niet opgezocht voor deze nieuwe modellen, maar ik zou het heel vreemd vinden als de basis VLAN-ondersteuning er niet in zou zitten.

[Reactie gewijzigd door vrow op 11 januari 2025 02:05]

Polster @Pietervs10 januari 2025 18:38
Het is een managed switch maar wel een stuk beperkter dan bijv. hun goedkopere Lite 8 PoE. Erg jammer weer dus dat ze de layer 2 functies zo beperken, net als bij de Flex Mini (2.5G)

Flex 2.5G Layer 2 features:
STP / RSTP with priorities and port-level disable
Storm control
Multicast / broadcast rate limiting
Flow control
Jumbo frames
Egress rate limit
Proprietary loop protection
Port isolation
Port mirroring

Lite 8 PoE Layer 2 features:
IGMP snooping
STP / RSTP with priorities and port-level disable
Port isolation
Storm control
Voice VLAN
Port mirroring
LACP port aggregation
Multicast / broadcast rate limiting
MAC address blocking
Flow control
802.1X control
Jumbo frames
Proprietary loop protection
DHCP snooping / guarding
Egress rate limit
LLDP-MED
Port restricted by MAC
Device isolation with ACLs
Strebor @Polster10 januari 2025 19:16
Precies wat ik al dacht. Ik hoop dat ze snel de Lite in een 2.5Gbit versie uitbrengen. Ik heb daarom vorig jaar een 8 poorts enterprise switch gekocht. 8x 2.5Gbit, 2x 10Gbit sfp+ en alle uitgebreide functies zoals VLAN profielen, bonding en meer. Was niet goedkoop, maar werkt perfect.
Llopigat @Strebor10 januari 2025 20:57
Zelfs de Lites zijn enorm duur vind ik. Unifi Wireless AP's zijn zeer netjes geprijsd maar voor 25 euro heb ik al een 8-poort web-managed TP-Link Smart switch met gigabit. Die kan al port mirroring, VLAN, 802.1x enz. Bij Unifi ben ik 2x zoveel kwijt. En ik zou er 5 moeten kopen om alles uit te kunnen koppelen in huis (alles dat ik nu op ethernet heb), dus dat gaat hem niet worden helaas.

Die TP-Links draaien hier trouwens al een jaar of 12 en werken nog steeds uitstekend. Halen ook echt gigabit.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 10 januari 2025 20:58]

Strebor @Llopigat11 januari 2025 20:45
Allemaal leuk en aardig, dat je het van verschillende merken goedkoper kunt krijgen, maar ik betaal zonder morren de premium (en vind dat nog meevallen) voor de volledig geïntegreerde omgeving waarvandaan ik alle netwerk hardware kan beheren, backuppen en up to date houden.
latka @Pietervs10 januari 2025 18:07
LACP werkt vast wel, maar wat is je use-case: een enkel verbinding wordt niet 2x zo snel en met SMB3 is het ook zonder LACP mogelijk te bonden op protocol nivea. Daarbij heeft dit ding een uplink van 10Gbe, dus ik neem aan dat je een backbone hebt op, minimaal, 10Gbe, prik daar je werkbak dan aan ;-)
DukeBox @latka10 januari 2025 18:37
LACP werkt vast wel,
Zover ik weer wordt LACP op geen enkele flex ondersteund.
Pietervs @latka11 januari 2025 17:13
Op dit moment nog geen usecase. Maar ik ben wel altijd nieuwsgierig naar dat soort mogelijkheden.
Als er 1 10Gb poort in zit, is het niet handig om die te gebruiken naar je PC toe, aangezien je dan maar 2,5 Gb overhoudt voor de verbinding naar de rest van je netwerk en het internet, bijvoorbeeld. Maar dat is allemaal theoretisch, zoals gezegd heb ik op dit moment geen usecase

@Polster dank voor de specs!

@Kecin oei, die is wel aan de prijs :o

[Reactie gewijzigd door Pietervs op 11 januari 2025 17:13]

Kecin @Pietervs10 januari 2025 21:48
Deze niet, wil je dat wel, dan moet je het grotere broertje hebben:
uitvoering: Ubiquiti Unifi Switch Enterprise 8 PoE
R0GGER 10 januari 2025 16:59
Tenenkrommend veel geld voor 8x 2.5 Gbit/s met of zonder POE. Pfff…
dhrto @R0GGER10 januari 2025 17:02
Dan ben ik benieuwd welke managed switch(es) jij kent die (veel) goedkoper zijn.
Bij een snelle blik op pricewatch zie deze switch als eerste met 8 poorten voor net geen € 200: uitvoering: MikroTik CRS310-8G+2S+IN
Vipertje @dhrto10 januari 2025 17:25
Heel aliexpress staat er vol mee, echter moet je je afvragen of je dat in huis wil hebben. Elektronica waar elk keurmerk op ontbreekt.
Mathijs Kok @Vipertje10 januari 2025 17:36
Heel aliexpress staat er vol mee, echter moet je je afvragen of je dat in huis wil hebben. Elektronica waar elk keurmerk op ontbreekt.
Managed (met de gratis zeer solide Unify software) 8 x 2.5Gbit/s met 10 GbE PoE+++ input port for power / SFP+ port combo. Nu kom ik niet vaak op Ali maar ik ken niet veel switches die kunnen wat deze kan.

Als je een domme switch zonder uplink wil moet je deze niet hebben maar als je serieus wat wil is dit een geweldige switch. Ubiquity gaat als een trein op dit moment.
latka @Mathijs Kok10 januari 2025 18:06
Managed (zonder de Unifi software) lukt voor 60-70 euro bij Ali. Geen POE/POE++ maar ik ken weinig apparaten die en 2.5Gbe nodig hebben en gevoed worden met POE++ (behalve APs). POE+ bij Ali (managed, 2.5Gbe) zijn ongeveer 90-100 euro. Allemaal goed te overzien.

Ik ben wel een fan van de Unifii APs, maar qua switches is het de moeite niet waard voor mij.
GoBieN-Be @latka10 januari 2025 21:09
8 poorten 2,5G met POE+ en 1x 10G uplink (web) managed switch vind ik niet voor minder dan 100€ bij Ali. En dan nog zijn die van rond de 100€ brak.
Ik heb één van XikeStor en die verliest bij een plotse stroomuitval al zijn instellingen, al klik je nog 20x op save config in hun webUI.
Ik heb nu een iets duurdere van Hasivo met 10G ethernet ipv SFP+ poort en ik ga testen of die beter is.
Somoghi @latka10 januari 2025 18:46
En de uplink is ook 10gbit?
Vorlon @Somoghi10 januari 2025 18:58
Ja, die hebben ook 1 of meerdere sfp+ poorten. Volgens mij is dat een reference design van een switch-chip leverancier aangezien er heel veel dezelfde ontwerpen rondzwerven.
latka @Somoghi11 januari 2025 00:54
1/2.5/10 inderdaad. Heb een 8+1 en een 4+2 in gebruik. Web config ziet er droevig uit maar werkt wel. Gelinkt aan een mikrotik core switch om wat snellere links te hebben op de werkkamer.
Gelomidor1 @Mathijs Kok10 januari 2025 21:40
Haal dat zeer solide maar weg, dat is simpelweg niet zo. Solide prima, maar zeer solide niet. Moest laatst nog herstart doen op me UDMP en laatst een Lite 8 herstarten. Cloudkey draaien best stabiel
supersnathan94
@Vipertje10 januari 2025 17:34
Heel aliexpress staat er vol mee,
Dat is ook echt precies waar Unifi zich op richt natuurlijk. De AliExpress elite.

Is toch Appels met moeren vergelijken dit?
nelizmastr @Vipertje10 januari 2025 18:02
Die Aliexpress switches zijn bijna allemaal unmanaged of hebben van die brakke TPLink knock-off interfaces die zich niet conformeren aan IEEE standaarden qua naamgeving.
Llopigat @dhrto10 januari 2025 21:01
uitvoering: TP-Link TL-SG108E-Gigabit (8-poorts)

Werkt uitstekend en heeft de meeste managed features (alles wat ik nodig heb). VLAN tagging, QoS, 802.1x, port mirroring enz. Meer gebruik ik niet (802.1x trouwens ook niet eens).

Ze draaien hier al 12 jaar zonder problemen, gewoon met keurmerken en halen gewoon de volledige gigabit. Ik pomp er regelmatig hele grote disk images overheen. Er is geen centraal beheersysteem maar je beheert ze met een web interface of een Windows appje. Ik kan ze erg aanraden. Het is uitstekend spul en gebruikt ook nog eens weinig stroom.

Dit is wel zonder PoE natuurlijk. Maar @R0GGER zei met of zonder PoE.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 10 januari 2025 21:02]

willemd @Llopigat10 januari 2025 21:29
Maar het ging hier om 2.5Gb-switches. Dat maakt het zo duur.
Llopigat @willemd10 januari 2025 21:40
Oh okee, oeps, dat had ik over het hoofd gezien.
Pasc66 @dhrto10 januari 2025 23:24
De mikrotik is geen alternatief wegens slechte kwaliteit van interne heatsinks (komen los en gaan eigen leven leiden in de switch…)
sweetdude @R0GGER10 januari 2025 17:00
inderdaad maar zijn er goedkopere alternatieven beschikbaar in NL webshops?
LanTao @sweetdude10 januari 2025 19:45
Niet echt. Ik denk dat deze Zyxel qua features in de buurt komt: uitvoering: ZyXEL XMG1915-10EP

8x2.5GbE PoE++, 2xSFP+, €320. Wel flink meer PoE budget maar minder flexibiliteit qua voeden.
catserv @R0GGER10 januari 2025 17:03
de 8x poe gaat nog qua prijs maar de voeding van 85 euro moet je er ook nog bij doen
The-Source @R0GGER10 januari 2025 23:15
Yep heb zelf iets meer dan een half jaar terug managed 8x 2.5Gbps + SFP+ gekocht voor 65 euro. En ja de default management is niet te vergelijken met unify of omada maar voor het geld wou ik er zelf best wat tijd in steken. Had er 2 nodig dus 1x leren en gelijk bruikbaar voor beide.
SG @R0GGER11 januari 2025 15:28
Unify switches zijn managed 8x 2,5 1x 10gb combo vind ik mee vallen.
Naast of L2 of L3 managed is.
Neem aan dat price watch hoop switches ziet maar filter dan wel alle unmanaged eruit.
shmp 10 januari 2025 16:57
De stroomvoorziening verloopt bij de Flex 2.5G via een USB Type-C-poort of door middel van de sfp+-poort via PoE+
Ik denk niet dat PoE+ via een glaspoort gaat, maar gewoon over koper ;-)
laurxp @shmp10 januari 2025 17:01
Om precies te zijn:
(1) 10G SFP+ or 10/5/2.5/1 GbE combination port*
While only one is active, GbE can receive power and SFP+ can be utilized for data.
Je kan dus óf de SFP+ poort, óf de 10G RJ45 poort gebruiken voor data. In beide gevallen kan de RJ45 poort gebruikt worden om er PoE+ in te pompen.
egeszsegedre @shmp10 januari 2025 16:59
Dat dacht ik ook maar het staat er wel twee keer
IceTeaGX @egeszsegedre10 januari 2025 17:01
De 10GB SFP+ poort kan gebruikt worden voor data, terwijl de 10GB RJ45 poort PoE input krijgt.
(1) 10G SFP+ or 10/5/2.5/1 GbE combination port*
While only one is active, GbE can receive power and SFP+ can be utilized for data.
Evanesco 10 januari 2025 20:16
Wat ik vooral teleurstellend vind is dat PoE switches zo prijzig zijn bij Unify. Heb nu 3 AP's die ik alledrie individueel voed via losse PoE+ injectors. Wil er nu een vierde AP bij, maar wordt rommelig met al die injectors vind ik en ik kom LAN poorten tekort op mijn Gateway Ultra.

De Lite8 PoE komt alleen met een 60W voeding, waarvan slechts 52W overblijft voor PoE. 'Goedkoopste' optie is dan direct de Ultra met 210W adapter (wat juist weer overkill is), direct €222 verder alleen om PoE te fixen. Die nieuwe Flex 2.5G komt dan zelfs op €300. Misschien toch maar een cheap ass Flex mini voor de extra LAN poorten en een vierde injector dan... |:(

[Reactie gewijzigd door Evanesco op 10 januari 2025 20:23]

JvdW @Evanesco10 januari 2025 22:20
Volgens mij is de 52 watt ruim voldoende voor 4 accespoints? Ik heb de uws lite met 16 poorten, waarop aangesloten:

- 1x een u6 pro accespoint, verbruikt nu 6,13W;
- 1x een ac mesh accespoint, verbruikt nu 3,11W;
- 1x een panoramische Hikvision camera (2x 4K dacht ik), verbruikt nu 5,8W
- 2x een flex mini switch, verbruiken samen nu 2,8W

Momenteel ca 20 clients actief.
Volgens Unifi heb ik 45W totaal beschikbaar op de USW lite 16 waarvan dus nog geen 19W in gebruik

[Reactie gewijzigd door JvdW op 10 januari 2025 22:27]

Evanesco @JvdW10 januari 2025 22:37
Hmmm ja er zal een verschil zijn tussen actueel en max verbruik. Ik ging er eigenlijk altijd vanuit dat de max van alle AP's opgeteld onder de max van de switch moet zitten? Die U6 Pro staat bijvoorbeeld bij Unify als max 13W. De U6 LR zelfs 18,5W (hier heb ik er 1 van, en nog 2x U6 IW, ook max 13W ieder).

Kortom: ik ging ervan uit dat een nieuwe switch minstens 2 * 13W plus 18,5 W = 44,5W, plus een extra AP (dacht aan nog een U6 LR) aan moet kunnen. Totaal zou daarmee uitkomen op 63W, flink meer dan de 52W die een Lite8 kan leveren met een 60W adapter.

Edit: waar kan je in Unify het actuele verbruik zien? Als ik jouw Unify devices optel kom ik trouwens op 13 + 8,5 + 2 * 2,5 = 26,5W plus die Hikvision camera's. Dat zal waarschijnlijk net binnen die 52W blijven.

[Reactie gewijzigd door Evanesco op 10 januari 2025 23:18]

jaip @Evanesco11 januari 2025 08:36
Je moet in principe inderdaad rekenen met de max-waardes en een switch hebben die deze aankan.
Doe je dit niet, kan het zijn dat je AP's Power throttled worden en dus minder ver reiken of functies uitschakelen (niet zeker hoe dit bij Ubiquiti zit, maar algemene is dit zowat het verhaal).
JvdW @Evanesco11 januari 2025 12:28
Die staan als je inlogt onder het device, of in de app op je tel. bij de switch.
https://i.imgur.com/Wv1TmEH.png
https://i.imgur.com/aU35B1a.png

Je moet ook praktisch kijken, thuis gaan er geen 200+ clients inloggen op de AP's.
Die doen al het werk dus op hun sloffen.

[Reactie gewijzigd door JvdW op 11 januari 2025 12:30]

Gelomidor1 @Evanesco11 januari 2025 08:21
Ik heb 2 camera’s en een u6 lite eraan hangen en dat neemt 10.5 watt. Op een lite 16. Die 45 watt heb je best wel wat aan dus hoor.
luelco 10 januari 2025 21:59
Ik zal mooi zijn als ze een USB-C voeding uitbrengen dat zowel de switch als de gateway voeden.
sircampalot @luelco10 januari 2025 22:13
De UXG-Lite is te voeden vanuit een standaard 5W usb adapter.
Je zou de non POE switch versie & Lite gateway kunnen proberen op bijv een Anker Powerport
Kavaa
10 januari 2025 16:58
Opletten mocht je een proces hebben met het adopteren naar een Remote UniFi Controller.
Deze Switches hebben geen SSH. HostiFi is wel bezig om hun Discovery Tool compatible te maken: https://www.hostifi.com/hostifi-device-discovery-tool
Zie ook hun post op X: https://x.com/HostiFi/status/1877100086347329792
Teun! @Kavaa10 januari 2025 18:12
Bedankt, ik overweeg een 2.5gb switch (de hieronder vermelde mikrotik) en dit lijkt wel een contender. Geen ssh is wel een misser wmb!
Pasc66 @Teun!10 januari 2025 23:26
Niet doen - mocht je wel willen doen: direct openmaken, controleren of de heatsinks nog op hun plaats zitten. Verder fan vervangen voor stiller exemplaar (pm me voor exacte spec)
Teun! @Pasc6610 januari 2025 23:52
Bedankt voor de tip, dat over die heatsinks zal ik zeker doen! Aangezien ik je advies niet in de wind wil slaan hierbij de vraag: zijn er alternatieven in deze prijsklasse? Ik heb de Mikrotik op het oog omdat mijn firewall 2.5gb nics heeft, en ik deze graag wil LAGG-en op de mikrotik, en de optie om als de firewall vervangen word de 2 sfp+ voor LAGG te gebruiken.

Mocht ik toch besluiten voor deze te gaan dan zal ik je zeker een PM sturen voor het exacte fan model.
Heb jij deze zelf ingebruik? Ik heb zelf niet echt ervaring met dit enterprise achtige spul dus alle inzichten worden gewaardeerd!

[Reactie gewijzigd door Teun! op 10 januari 2025 23:54]

Pasc66 @Teun!11 januari 2025 00:34
Ik heb m niet meer in gebruik - teruggestuurd. Had geen zin in allerlei kortsluitellende… zie mijn review voor fotos.

De fan is deze: Noctua NF-A4x20 PWM, Hoogwaardige... https://www.amazon.nl/dp/B07125KWG1?ref=ppx_pop_mob_ap_share
Kavaa
@Teun!10 januari 2025 18:44
Heb je verder niet nodig. Maar weet dat vele het gebruiken voor remote adoption vandaar de opmerking.
Dr Pro 10 januari 2025 18:03
Is er een UniFi switch met PoE+++ output op de SFP poort?
Dan kan het wel interessant zijn..!


Ps, het is toch ‘gewoon’ 802.3bt?

[Reactie gewijzigd door Dr Pro op 10 januari 2025 18:05]

Houtenklaas @Dr Pro10 januari 2025 20:23
Ik kan me niet voorstellen dat de printsporen van een SFP(+) poort dat aankunnen ...
perjan 10 januari 2025 18:03
Ik hoopte op een opvolger voor mijn 16 poorts switch lite... nog niet dus.
Houtenklaas 10 januari 2025 18:47
De prijs valt me mee als ik eerlijk ben, maar geen trekontlasting voor de voeding, zeker bij USB-C vind ik wel een behoorlijke misser, net als de missende SSH interface. En zo te zien ook geen 19inch montage voor het minirackje wat in de meterkast staat. Mmmm, het is het dan eigenlijk 'net niet', maar nogmaals, de prijs maakt een hoop goed.

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