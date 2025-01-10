Ubiquiti brengt Flex-switches met achtmaal 2,5Gbit-ethernet uit vanaf 174 euro

Ubiquiti onthult de Flex 2.5G- en Flex 2.5G PoE-switches met acht 2,5Gbit/s-ethernetpoorten. De reguliere variant kost 175,45 euro en is per direct beschikbaar. De PoE-uitvoering volgt op 16 januari en kost 217,80 euro.

De Ubiquiti Flex 2.5G en Flex 2.5G PoE hebben acht ethernetpoorten met een snelheid van 2,5Gbit/s. Beide apparaten beschikken ook over een 10Gbit/s-sfp+-poort en een 10Gbit/s-rj45-poort, waarvan er een tegelijk kan worden gebruikt. De switches hebben volgens Ubiquiti een switchingcapaciteit van 60Gbit/s en een maximale throughput van 30Gbit/s.

De stroomvoorziening verloopt bij de Flex 2.5G via een USB Type-C-poort of door middel van de sfp+-poort via PoE+. De Flex 2.5G PoE heeft geen USB-poort, maar een stroomaansluiting voor een afzonderlijk verkrijgbare adapter en PoE+++ via de sfp+-poort. De duurdere switch biedt ook PoE++ via de acht 2,5Gbit/s-ethernetpoorten.

De Flex 2.5G is alvast verkrijgbaar op de webshop van Ubiquiti voor 175,45 euro inclusief btw. Het duurdere PoE-model kost 217,80 euro en is volgens het bedrijf beschikbaar vanaf 16 januari.