Ubiquiti brengt nieuwe G6 Dome-beveiligingscamera uit voor 300 euro

Ubiquiti introduceert een aantal nieuwe UniFi G6-beveiligingscamera's. Daaronder valt een G6 Dome, die per direct beschikbaar is voor 300 euro. Later dit jaar volgen 180- en 360-gradencamera's, waarvan de prijzen nog niet bekend zijn.

De Ubiquiti UniFi G6 Dome beschikt over een 1/1.8"-camerasensor met een resolutie van 8 megapixel, zo schrijft de fabrikant. De camera kan in de praktijk 4k-videobeelden opnemen op maximaal 30 fps. De camerasensor zit in een behuizing die volgens de fabrikant bestendig tegen sabotage is en geschikt is voor alle weersomstandigheden. Verder kan de camera ronddraaien en met het internet verbonden worden via ethernet; wifi lijkt niet ondersteund te worden.

In het derde kwartaal volgen twee andere G6-camera's, die bredere kijkhoeken bieden. Dat gaat onder andere om de G6 180. Die beschikt over twee 1/1.8"-camerasensors die naast elkaar zijn gepositioneerd. Het apparaat biedt daarmee een panoramisch camerabeeld van 180 graden, zo zegt de fabrikant. De resolutie van die beelden bedraagt dan 7680x2160 pixels, voor een beeldverhouding van 3,5:1. De maximale framerate is daarbij wel beperkt tot 15fps. Ook dit apparaat is alleen geschikt voor ethernet en is weerbestendig met een IP66-certificering.

Tot slot komt de fabrikant nog met een G6 Pro 360-beveiligingscamera, die eveneens in het derde kwartaal op de markt komt. Deze heeft een enkele camerasensor, maar die is met 1/1.6" wel wat groter. Het apparaat heeft daarbij een 12-megapixelresolutie met een fisheyelens en kan volgens de fabrikant 360-gradenbeelden opnemen op een resolutie van 3504x3504 pixels. De maximale framerate bedraagt 24fps.

Het is de tweede reeks beveiligingscamera's die Ubiquiti introduceert in de G6-serie. In maart kwam het bedrijf al met enkele andere G6-modellen. Zoals gebruikelijk zijn de camera's onderdeel van het UniFi-ecosysteem. Dat betekent dat ze alleen bruikbaar zijn in combinatie met een UniFi Protect-installatie, bijvoorbeeld via een UniFi-router met Protect-ondersteuning, een Cloud Key of een nvr van het bedrijf. Ze werken dus niet los.

Van links naar rechts: de G6 Dome, G6 180 en G6 Pro 360. Bron: Ubiquiti