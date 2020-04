Digitale deurbel van Ubiquiti met UniFi Protect-integratie verschijnt in webshop

Ubiquiti heeft een eigen digitale deurbel in zijn webshop gezet. Hij is voorlopig alleen te koop voor early access-leden. De deurbel werkt met andere apparaten in de UniFi Protect-serie en heeft een eigen display.

De deurbel is verschenen in de webshop van het bedrijf. Alleen kopers met een early access-account kunnen hem daar zien. Het betreft een bètaproduct, zegt Ubiquiti. Het gaat om een wifivideodeurbel die UniFi Protect G4 heet. De deurbel heeft een ingebouwde display, waarmee gebruikers kunnen communiceren met bezoekers en andersom. De camera heeft een passieve infraroodbewegingssensor, en nachtvisie voor opnames in het donker. De camera heeft een sensor van vijf megapixel en de beelden van de deurbel kunnen in een hd-resolutie van 1600x1200 pixels op 30fps worden bekeken. De deurbel werkt met dualband 802.11ac-wifi.

Ubiquiti zegt dat de deurbel samenwerkt met andere apparaten binnen de UniFi Protect-serie. Dat zijn onder andere bewakingscamera's. Op de pagina staat niet of de bel PoE ondersteunt. De camera kost 199 dollar, omgerekend zo'n 170 euro, maar op het moment van schrijven is het product uitverkocht.

Update: tweaker MarkyB meldt dat de bel voorlopig alleen in de VS te verkrijgen is, en dat een Europese releasedatum voorlopig nog niet bekend is.

Update 2: tweaker consolefreak laat weten dat de bel specifiek géén ondersteuning voor Power-over-Ethernet ondersteunt.