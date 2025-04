Ubiquiti brengt UK Ultra-accesspoint met Wi-Fi 5 uit voor 88 euro

Ubiquiti introduceert zijn Swiss Army Knife Ultra. Deze accesspoint, die ook wel de UK Ultra heet, krijgt een compacte behuizing en ondersteunt Wi-Fi 5. Het apparaat is per direct beschikbaar en kost momenteel 88,33 euro op de website van Ubiquiti.

De Swiss Army Knife Ultra biedt volgens Ubiquiti doorvoersnelheden van maximaal 866,7Mbit/s op de 5GHz-frequentieband. Het apparaat ondersteunt alleen de 802.11ac-standaard, oftewel Wi-Fi 5, en dus niet het modernere Wi-Fi 6 of 6E. De accesspoint ondersteunt daarbij 2x2- MU-MIMO . De UK Ultra is geschikt voor gebruik binnens- en buitenshuis met een IPX6-certificering. De accesspoint haalt volgens de fabrikant een bereik tot 115m² en ondersteunt maximaal 200 gelijktijdige clients.

Volgens Ubiquiti is de UK Ultra-accesspoint relatief compact. Het apparaat is 137mm hoog, 84mm breed en 34mm dik. Daarmee is het apparaat iets groter dan een pakje speelkaarten, zo claimt de fabrikant. Ubiquiti levert verschillende montagebrackets mee voor de UK Ultra. Het apparaat kan daarmee bijvoorbeeld aan een muur of plafond bevestigd worden. Het bedrijf levert ook montagehardware mee om de accesspoint aan een paal te bevestigen.

Aan de bovenkant van de UK Ultra zitten verder aansluitingen voor optionele externe antennes, die volgens Ubiquiti een hoger bereik mogelijk maken. Het apparaat wordt van stroom voorzien via PoE. Ubiquiti levert geen PoE-injector mee. Gebruikers dienen dus een PoE-switch te bezitten of moeten een losse PoE-injector aanschaffen.

De UK Ultra is het eerste product in de nieuwe Ultra-serie van Ubiquiti, die volgens de fabrikant is gericht op lage kosten. Het apparaat ondersteunt daarmee alleen de Wi-Fi 5-standaard uit 2014. Het bedrijf verkoopt al sinds eind 2020 Wi-Fi 6-accesspoints, hoewel de goedkoopste daarvan momenteel 110 euro kost.