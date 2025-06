Voormalig Ubiquiti-werknemer die data stal en bedrijf afperste krijgt 6 jaar cel

Een 37-jarige Amerikaan heeft zes jaar celstraf gekregen voor het stelen van data van Ubiquiti en omdat hij het bedrijf afperste. De man zocht daarnaast contact op met media en deed zich voor als klokkenluider, waarbij hij de ernst van de hack groter deed voorkomen dan deze was.

Het vonnis valt lager uit dan de maximaal 35 jaar gevangenisstraf die hij had kunnen krijgen. De Amerikaan, Nickolas Sharp, werkte vanaf augustus 2018 bij Ubiquiti als senior ontwikkelaar en had daarbij toegang tot de AWS- en GitHub-diensten van het bedrijf. Eind 2020 misbruikte hij deze toegang om meerdere gigabytes aan vertrouwelijke informatie te stelen. Daarbij paste hij logbestanden en andere bestanden aan om zijn activiteiten te verhullen en te doen alsof collega's achter de actie zaten.

In januari 2021 perste hij het bedrijf af voor 50 bitcoin, destijds zo'n 1,9 miljoen dollar, en claimde hij het bedrijf te hebben gehackt. Toen Ubiquiti weigerde, publiceerde hij een deel van de gestolen data online. Eind maart 2021 was de FBI Sharp op het spoor en verrichtten ze huiszoekingen bij hem. Daarbij namen ze onder meer een laptop in beslag die Sharp had gebruikt om de bedrijfsdata te stelen.

Enkele dagen na de huiszoeking zocht Sharp contact op met verschillende media en deed hij zich voor als klokkenluider. Hij claimde hierbij dat Ubiquiti gehackt was en dat de aanvallers beheerdersrechten hadden op de AWS-servers. Sharp noemde de hack 'catastrofaal' en claimde dat het bedrijf de impact bewust verzweeg. Door de berichtgeving van media daalde de beurswaarde van Ubiquiti en verloor het bedrijf vier miljard dollar aan marktwaarde.

Sharp bekende in februari van dit jaar schuld. Na zijn celstraf blijft hij drie jaar onder toezicht staan. Daarnaast moet hij een restitutie van bijna 1,6 miljoen dollar betalen. Sharp werkte tot april 2021 bij Ubiquiti en werd eind 2021 gearresteerd.