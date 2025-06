Ubiquiti-afperser en 'klokkenluider' bekent schuld

De voormalige Ubiquiti-werknemer die ervan wordt beschuldigd dat hij gigabytes aan vertrouwelijke data van zijn werkgever heeft gedownload, het bedrijf daarmee heeft geprobeerd af te persen en als 'klokkenluider' heeft zwartgemaakt, pleit schuldig aan diverse aanklachten.

Volgens een bekendmaking van het Amerikaanse Department of Justice pleit de beklaagde, de 37-jarige Amerikaan Nickolas Sharp, schuldig te zijn aan de aanklacht doelbewust een beschermde computer te hebben beschadigd, aan wire fraud en aan het afleggen van een valse verklaring tegenover de FBI. De openbare aanklager spreekt het vertrouwen uit dat Sharp door zijn schuldig pleiten 'zeker de gevolgen van zijn destructieve handelingen zal ondervinden'. Sharp kan maximaal 35 jaar gevangenisstraf krijgen. De rechter doet uitspraak op 10 mei.

Sharp wordt ervan beschuldigd dat hij achter de Ubiquiti-hack van begin 2021 zit. Hij zou toegang hebben gehad tot de AWS-omgeving die zijn werkgever in gebruik had. De man zou gigabytes aan data via een vpn-verbinding van Surfshark hebben gekopieerd naar opslag in zijn eigen huis. Vervolgens eiste hij 50 bitcoin, indertijd bijna 2,5 miljoen euro, voor het stilhouden van de diefstal en het onthullen van de 'kwetsbaarheid' in Ubiquiti's systemen. Toen Ubiquiti weigerde, zette hij een deel van de data online. Sharp maakte tegelijk deel uit van het Ubiquiti-team dat onderzoek naar de hack deed.

Sharps identiteit zou achterhaald zijn doordat zijn internet uitviel tijdens het via de vpn-verbinding downloaden van de Ubiquiti-data. Dit stelde zijn IP-adres bloot voor de AWS-instantie en zo kwam de FBI hem op het spoor. Na een huiszoeking stelde Sharp dat hij Surfshark niet gebruikte en dat iemand anders met zijn PayPal-account een abonnement genomen moet hebben. Na de inval deed hij zich ook voor als klokkenluider tegenover nieuwsmedia en beweerde hij dat Ubiquiti de impact van de hack had gebagatelliseerd. De hieruit voortkomende berichtgeving zou geleid hebben tot een waardedaling van de aandelen van zo'n 20 procent.

Ubiquiti staat onder tweakers vooral bekend om zijn netwerkapparatuur. Deze is duurder dan die van de concurrentie, maar wordt over het algemeen ook gezien als hoogwaardiger. Naast netwerkapparatuur maakt het bedrijf bijvoorbeeld ook slimme deurbellen, bewakingscamera's en verlichting.