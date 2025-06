Komende Meta Quest 3-VR-headset krijgt mixedrealityweergave in kleur

De Meta Quest 3, de komende virtualrealitybril van het Facebook-moederbedrijf, krijgt color real-world passthrough. Dat betekent dat gebruikers de echte wereld kunnen zien zonder de headset af te doen.

Dat heeft Meta-voorman Mark Zuckerberg bevestigd tijdens de bespreking van de nieuwste kwartaalcijfers eerder deze week, zo ving UploadVR op. Zuckerberg noemt de functionaliteit 'Meta Reality', wat neerkomt op het gebruik van twee zwart-witcamera's om een driedimensionaal beeld van de omgeving op te stellen en een enkele kleurencamera om de kleuren in dat beeld in te vullen. Ook applicaties en games kunnen gebruikmaken van deze functionaliteit. Zo kan in AR bijvoorbeeld een bordspel of een potje golf gespeeld worden.

De Meta Quest Pro, de 1800 euro kostende VR-headset voor professionals, heeft die functionaliteit al, maar zijn tegenhanger voor consumenten, de Oculus Quest 2, heeft dat niet. Daar moet de Meta Quest 3 dus verandering in brengen.

Eerder al liet Meta weten dat de nieuwe Quest laat in 2023 op de markt moet komen voor een prijs die ergens tussen de 300 tot 500 dollar ligt, schrijft UploadVR verder. Voorganger Oculus Quest 2 stamt uit begin 2021.

Verdere officiële informatie over de Meta Quest 3 is er nog niet, maar in september vorig jaar is wel een vermeende set CAD-bestanden van de Meta Quest 3 naar buiten gekomen. Analist Brad Lynch, die met de beelden naar buiten kwam, deelde daarbij een aantal mogelijke specificaties van de headset. Doordat de headsets in de Quest-serie hun eigen socs aan boord hebben, kunnen ze ook als standalone gebruikt worden, zonder kabels.