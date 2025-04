Vr-pionier John Carmack verlaat Meta na teleurstelling over management

John Carmack verlaat Meta. De virtualrealitypionier werkte jaren als chief technical officer bij Oculus en werkte sinds een paar jaar bij een AI-start-up. Carmack verlaat met veel kritiek op Meta's management.

Carmack kondigt zijn vertrek aan in een post op Facebook. Daarin uit hij meteen ook forse kritiek op het huidige management van Meta en de manier waarop dat bedrijf werkt aan virtual reality.

Volgens Carmack is Meta een inefficiënt bedrijf. "We hebben een idiote hoeveelheid mensen en middelen, maar we saboteren onszelf constant en missen kansen", schrijft hij. Carmack zegt dat Meta 'half zo efficiënt is als hij zou willen'. Hij vergelijkt de organisatie met een gpu die slechts vijf procent van zijn capaciteit gebruikt. Carmack zegt ook veel moeite te hebben gehad met het bijsturen van de organisatie en dat hij 'moe is van dat gevecht'.

Carmack is altijd al kritisch geweest over Meta. Tijdens zijn keynote tijdens Meta Connect in oktober uitte hij zijn teleurstelling over de Quest Pro-headset, die 1500 dollar kost. Carmack pleitte al jaren voor een vr-headset die '250 dollar voor 250 gram' zou moeten kosten. Ook op Twitter bevestigt Carmack teleurgesteld te zijn in Meta. Carmack was in 2013 chief technical officer bij Oculus. Na de overname door Facebook in 2014 bleef hij verbonden aan Oculus, maar in een andere rol. De laatste jaren was Carmacks officiële functietitel executive consultant for vr. Daarnaast begeleidde hij interne start-ups rondom kunstmatige intelligentie.