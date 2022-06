Medewerker lijkt Ubiquiti te hebben gehackt en afgeperst

Het lijkt erop dat een medewerker verantwoordelijk is voor de hack bij Ubiquiti in januari van dit jaar. Het Amerikaanse OM heeft een man gearresteerd die zijn eigen werkgever hackte en afperste en de omstandigheden wijzen erop dat het gaat om Ubiquiti.

De 36-jarige man gebruikte een Surfshark-VPN-abonnement om zijn persoonsgegevens te maskeren, meldt het Amerikaanse Department of Justice. Vanwege uitval van internet werd zijn echte ip-adres wel een keer gelogd, maar vervolgens gebruikte hij zijn toegang tot de systemen om dat te wissen. In december downloadde hij gigabytes aan vertrouwelijke data van zijn werkgever.

Vervolgens werkte hij tijdens zijn werkuren om het incident te verhelpen. Daarna stuurde hij een bericht naar zijn werkgever als de hacker en eiste 50 bitcoin, op dat moment omgerekend bijna 2,5 miljoen euro. In ruil daarvoor beloofde hij hun inbraak geheim te houden en gaf hij details over een tweede backdoor.

Nadat de FBI een huiszoeking bij hem deed op 24 maart deed hij zich voor als klokkenluider. De man bracht het bericht naar buiten dat zijn werkgever de impact van de hack had gebagatelliseerd. Dat dreef de marktwaarde van het bedrijf met 20 procent naar beneden, zegt het DOJ.

Er zijn veel aanwijzingen dat het gaat om de Ubiquiti-hack, zoals The Verge opsomt. De naam van de verdachte komt overeen met een LinkedIn-profiel van iemand die als 'cloud lead' bij Ubiquiti werkte van augustus 2018 tot maart 2021. Volgens het DOJ werkte de verdachte vanaf 2018 bij zijn werkgever. De verdachte komt bovendien uit Portland, Oregon en het LinkedIn-profiel vermeldt Portland-voorstad Beaverton als woonplaats van de Ubiquiti-medewerker.

Het door DOJ niet genoemde bedrijf zit in New York, net als Ubiquiti. Het had te maken met een hack in januari en een klokkenluider in maart die zei dat de hack ernstiger was geweest dan het bedrijf zei. De aandelenkoers zakte vervolgens van 376 dollar naar 296 dollar, een waardedaling van bijna 20 procent. De verdachte wordt aangeklaagd. De aanklachten zijn samen maximaal goed voor 37 jaar gevangenisstraf.