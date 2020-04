AMD maakt 12nm-versie van Ryzen 3 1200-processor

AMD heeft een vernieuwde versie van zijn Ryzen 3 1200-processor uit 2017 uitgebracht. De nieuwe variant heeft Zen+-cores, die op 12nm zijn gemaakt, in plaats van Zen-cores op 14nm. De processor is in Duitsland te koop voor zo'n 55 euro.

Het bestaan van de nieuwe Ryzen 3 1200 werd opgemerkt door ComputerBase. AMD heeft de naam van de processor niet aangepast, maar op de doos staat een nieuw typenummer. Het gaat om YD1200BBAFBOX, terwijl het origineel met YD1200BBAEBOX wordt aangeduid. De vernieuwde versie wordt daarom ook wel aangeduid als de Ryzen 3 1200 AF.

AMD bevestigt tegenover PC Gamer dat er een nieuwe variant van de Ryzen 3 1200 is. Volgens de fabrikant is ervoor gekozen om de processor te vernieuwen omdat de oorspronkelijke 14nm-chips niet meer leverbaar zijn. Omdat de Ryzen 3 1200 in sommige markten nog populair is, besloot AMD de cpu een upgrade te geven met Zen+-cores. De naam is niet gewijzigd omdat AMD naar eigen zeggen de markt niet wil verwarren met een nieuw typenummer.

De upgrade naar Zen+-cores levert in principe een kleine prestatiewinst op. De Zen+-architectuur werd gebruikt in de Ryzen 2000-serie, de opvolger van de Ryzen 1000-serie. De nieuwe Ryzen 3 1200 heeft dezelfde kloksnelheden als het oorspronkelijke model, maar bij Zen+-cores zijn het gedrag van de turboboost en de toegang tot de cache verbeterd.

Processor Ryzen 3 1200 (12nm) Ryzen 3 1200 (14nm) Cores/threads 4/4 4/4 Kloksnelheid/turbo 3,1GHz/3,4GHz 3,1GHz/3,4GHz Procedé 12nm 14nm Tdp 65W 65W Productaanduiding YD1200BBAFBOX YD1200BBAEBOX

In Duitsland is de nieuwe variant in een prijsvergelijker te zien voor ongeveer 55 euro; dat is dezelfde prijs als voor de 14nm-versie. De prijzen in de Pricewatch zijn hoger, maar dat komt vermoedelijk doordat de cpu's niet op voorraad zijn. Volgens ComputerBase heeft AMD deze strategie eerder toegepast bij de Ryzen 5 1600. Ook daarvan verscheen een 12nm-variant.

AMD heeft dinsdag overigens twee nieuwe Ryzen 3-processors aangekondigd, met op 7nm geproduceerde Zen 2-cores. Die zijn een stuk sneller en bovendien hebben de nieuwe modellen vier cores met simultaneous multithreading, maar met adviesprijzen van 99 en 120 dollar zijn de nieuwste Ryzen 3-cpu's ook een stuk duurder. Vermoedelijk blijft de Ryzen 3 1200 daarom in het assortiment.