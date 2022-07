Bij Tweakers testen we sinds begin 2022 wifirouters. Daar ging een proces van het bedenken en bouwen van een testopstelling aan vooraf. Nu er een aantal routers zijn getest, kriebelt het om eens te gaan experimenteren met de opstelling en de mogelijkheden en onmogelijkheden te verkennen van een wifirouter. Vaak begint dit met een vraag waar de normale wifitestprocedure niet direct een antwoord op biedt of uit pure nieuwsgierigheid naar de prestaties van een product op een bepaald gebied. In dit artikel nemen we jullie graag mee in een dergelijk experiment. De vraag die centraal staat is: wat voor positieve of negatieve invloed hebben alle Wi-Fi 5- en Wi-Fi 6-technieken, zoals beamforming, mu-mimo , ofdma en airtimefairness op de doorvoersnelheid van je wifinetwerk?