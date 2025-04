Android 13-bètacode toont mogelijk cameradetails vouwbare Google Pixel-toestel

In de code van de eerste Android 13 QPR1-bèta zijn cameradetails gevonden over aankomende producten van Google. De apparaten hebben de codenamen 'Felix' en 'Lynx'. Het gaat hier mogelijk onder meer om een vouwbaar Pixel-toestel.

Ontwikkelaar Kuba Wojciechowski meldt op Twitter in de code van de nieuwe bètasoftware details over apparaten met de codenamen 'Felix' en 'Lynx' te hebben gevonden. Eerder werd gedacht dat Felix de Pixel 7a was. Wojciechowski denkt nu echter dat de Felix eigenlijk een foldable is.

Er wordt in de code namelijk verwezen naar een gevouwen en ongevouwen staat en er zijn details te vinden over de aanwezigheid van camera's aan de binnen- en buitenkant van het toestel, zoals bij een vouwbare smartphone doorgaans het geval is.

Ook zijn er verwijzingen te vinden naar de camera's. De IMX787-hoofdsensor en de IMX386-ultragroothoeksensor van Sony zouden aanwezig zijn. Dit is respectievelijk een 64-megapixelsensor en een 12-megapixelsensor. De telelens is een 10,8-megapixelcamera die mogelijk gebruikmaakt van de S5K3J1-sensor van Samsung. De voorkant of de binnenkant is mogelijk voorzien van een 8-megapixelcamera met IMX355-sensor van Sony.

Daarnaast is er een verwijzing te vinden in de code van de Android 13 QPR1-bèta naar het 'Lynx'-toestel. Volgens Wojciechowski zou het kunnen gaan om een Pixel-telefoon die betere specificaties heeft dan de Pixel 7 Pro. Er zijn daarnaast verwijzingen naar een dubbele cameraopstelling met twee onaangekondigde IMX712-sensoren van Sony. Het zou hierbij om 13-megapixelcamera's gaan.

Verder zijn er in de code verwijzingen gevonden naar een tablet die wordt aangeduid als 'T6Pro' of 'tangopro'. Het zou hier kunnen gaan om een 'high-end' versie van de verwachte Pixel-tablet, maar er is verder geen informatie over bekend.

Een vouwbare Pixel-smartphone zou volgens bronnen aanvankelijk dit jaar verschijnen, maar de release ervan is mogelijk uitgesteld. Analist Ross Young zei onlangs dat de productie van de displays voor een Google-foldable over vier maanden zou starten. In oktober kondigt Google de nieuwe Pixel 7 en Pixel Watch 6 aan.