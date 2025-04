Indiase overheid wil eigen appstore in Apple App Store en Google Play Store

De Indiase overheid wil dat de eigen downloadwinkel GOV.IN in de Apple App Store en Google Play Store komt te staan. Dat mag nu niet. Apple en Google willen niet meegaan in het verzoek, zo meldt financieel persbureau Bloomberg.

GOV.IN, downloadwinkel van Indiase overheid

De apps staan al wel individueel in de App Store en de Play Store, maar de Indiase regering denkt dat het meer gebruikers trekt als de downloadwinkel zelf in de App Store en Play Store komt te staan, meldt Bloomberg. De downloadwinkel in kwestie, GOV.IN, is nu wel te installeren op Android, maar gaat vergezeld van waarschuwingen bij installatie, iets dat veel gebruikers kan afschrikken.

India wil wellicht de toegang van GOV.IN gaan afdwingen per wet als Google en Apple niet mee willen werken. In Europa is Apple verplicht om alternatieve downloadwinkels op iOS toe te staan, maar die hoeven niet in de App Store te staan. Op Android zijn alternatieve downloadwinkels al sinds het begin toegestaan, maar ook die staan niet in de Play Store.