Dell introduceert XPS 13-, 14- en 16-laptops met Intel Core Ultra-cpu's

Dell heeft de nieuwe lading XPS-laptops aangekondigd: de XPS 13, 14, en 16. Ze worden alle drie geleverd met Intel Core Ultra-processors. De laatste twee zijn optioneel uit te breiden met een Nvidia GeForce RTX-gpu.

Het 13,4"-9340-model heeft maximaal een oledscherm met 2880x1800 pixels en een Intel Core Ultra 7 165H-processor. Dit model biedt daarnaast ondersteuning voor Wi-Fi 7, al wordt deze standaard momenteel nog niet door Windows ondersteund. Volgens een persvideo van Dell moet de Wi-Fi 7-functionaliteit in de 24H1-update beschikbaar komen. Die verschijnt naar verluidt in april. Verder kan er momenteel maximaal een 2TB-ssd in geplaatst worden, maar Dell laat weten dat er op een later moment ondersteuning voor 4TB-ssd's wordt toegevoegd.

Verder komt Dell met een XPS-laptop van 14 inch, de 9440. Deze variant heeft net als de XPS 13 hoogstens een Core Ultra 7 165H-processor, maar komt daarnaast met de optie om een videokaart, maximaal de RTX 4050 met 8GB aan GDDR6, te integreren. Ook is er tot 64GB aan werkgeheugen aanwezig en kan er voor maximaal een 4TB-ssd gekozen worden. Dit is tevens het enige model van de drie zonder Wi-Fi 7-ondersteuning.

De XPS 16 9640 dient als vervanging van zowel het 15"- als het 17"-model en bevat hoogstens een Intel Core Ultra 9 185H-cpu en een scherm met een resolutie van 3840x2400 pixels. Consumenten kunnen maximaal een GeForce RTX 4070 in de laptop laten plaatsen.

De laptops hebben alle drie geen zichtbare touchpad, maar in plaats daarvan is er een haptische, randloze touchpad aanwezig. Ook bevatten ze alle drie een Copilot-toets. Microsoft maakte donderdagochtend al bekend dat deze voortaan op de toetsenborden van veel Windows 11-laptops aanwezig zal zijn.

Het XPS 13 Plus-model van 2022, met touchbar in plaats van fysieke functietoetsen, keert niet terug, maar wel kunnen gebruikers ervoor kiezen om deze balk aan de nieuwe modellen toe te voegen, claimt The Verge. Tot slot heeft de webcam een upgrade gekregen ten opzichte van de vorige modellen. Deze kan nu uitzenden in 1080p, in plaats van 720p. De XPS 13, 14 en 16 hebben respectievelijk een vanafprijs van 1300, 1700 en 1900 dollar. Europese prijzen zijn nog niet bekend, evenals een releasedatum.