Dell: Microsoft brengt Windows 11 versie 24H1 in april uit

Microsoft brengt Windows 11 versie 24H1 volgens een promotievideo van Dell in april van 2024 uit. Oem's beginnen volgens de fabrikant in augustus van dit jaar met de levering van pc's waar de betreffende versie van Windows standaard op geïnstalleerd staat.

Bron: Dell

Dat zegt Dell met de aankondiging van verschillende XPS 13-, 14- en 16-laptops, die Wi-Fi 7 ondersteunen. Voor deze wifistandaard is Windows 11 versie 24H1 daarentegen vereist, wat volgens de fabrikant dus vanaf april van dit jaar mogelijk is. Vooralsnog heeft Microsoft zelf geen releasedatum voor de volgende grote versie van Windows 11 bekendgemaakt.

Tot dusver bracht Microsoft alleen drie grote Windows 11 H2-updates uit, allemaal in het najaar van het desbetreffende jaar. Daarbij werd gespeculeerd dat het bedrijf in de zomer van 2024 het nog niet aangekondigde Windows 12 zou uitbrengen. Verder worden verschillende nieuwe AI-functionaliteiten voor Windows 11 verwacht, die naar verluidt ook later dit jaar worden uitgebracht.