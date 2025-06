'Microsoft werkt aan eigen Arm Silicon-chips voor Windows 12'

Microsoft zou werken aan eigen Arm-chips die bedoeld zijn voor Microsofts eigen hardware. Het bedrijf wil Windows 12 optimaliseren voor die chips, blijkt uit verschillende vacatures waarover Windows Latest schrijft.

Windows Latest baseert zich op documenten en vacatures waarin Microsoft op zoekt zegt te zijn naar programmeurs en ontwikkelaars voor system-on-a-chip-, cpu- en gpu-architecturen. Die ontwikkelaars zouden programmeermodellen moeten maken en performance requirements moeten opstellen. De ontwikkelaars moeten volgens de vacatures samenwerken met hardware- en softwareteams.

Uit de vacatures en documenten zou blijken dat Microsoft het Microsoft Silicon Team wil uitbreiden. Dat is de divisie die binnen het bedrijf aan eigen chipsets werkt. De uitbreiding van het team wijst er volgens Windows Latest op dat het bedrijf een eigen tegenhanger van Apples eigen socs wil maken.

Die chips zouden op Arm Silicon-architectuur draaien en vooral geoptimaliseerd zijn voor gebruik met Windows 12, het toekomstige besturingssysteem waarvoor op dit moment nog geen releasedatum bekend is. Er gaan sinds kort ook geruchten dat Microsoft werkt aan een nieuwe versie van Windows, die bedoeld is voor alternatieve apparaten en formfactors, maar het is niet duidelijk of dat CorePC een onderdeel wordt van Windows 12 en of de nieuwe chips daarop worden geoptimaliseerd. Volgens Windows Latest is dat waarschijnlijk wel het geval.

Microsofts eigen Arm Silicon-chips zouden gemaakt worden om extra energiezuinig en efficiënt te zijn. Daarmee zou de hardware extra geschikt zijn voor AI-toepassingen die in het besturingssysteem kunnen worden verwerkt.