Slimme fitnessapparatuur van Peloton krijgt game die draait op Google Stadia

Google heeft zijn tweede uiting van Google Stream, ook wel bekend als Stadia, vertoond. Na een streaming-game voor Amerikaanse telco AT&T verzorgt de dienst nu een videogame voor de slimme fitnessapparatuur van Peloton.

De game van Peloton heet Lanebreak en wordt getoond op de schermen van de slimme fietshometrainers. De game neemt de vorm aan van een AudioSurf-achtige racebaan, waarin men op verschillende manieren punten kan verdienen. Er verschijnen op verschillende banen zogenoemde beats. Spelers die die raken, krijgen er punten voor. Hoe meer banen men naar links opschuift, hoe zwaarder de weerstand van de fiets, dus sommige beats zijn moeilijker te halen dan anderen. Verder zijn er ook streams, stukken baan waarin een constante hoge snelheid nodig is. De laatste manier om punten te verdienen is met spin-ups, waarbij acceleratie in een baan punten oplevert.

Spelers worden tijdens het spel op de hoogte gehouden van hun score, hoeveel procent van het theoretische maximum aan punten ze hebben en wat hun sterrenwaardering is op de baan, met een maximum van drie. Aan het einde van het potje krijgen spelers ook een plek op de leaderboard. Peloton heeft zelf geen beelden van de game vrijgegeven, maar YouTube-kanaal Connect The Watts heeft een videoreview gemaakt. Peloton-apparatuur is niet in Nederland en België te krijgen, maar wel in onder andere de VS, het VK en Duitsland.

De eerste Google Stream-deal die gemaakt werd, zorgde ervoor dat klanten van de Amerikaanse telecomprovider AT&T de game Batman: Arkham Knight kunnen spelen. Net als bij Google Stadia gebeurt dat in de browser. De game draait dus op de servers van Google en de beelden worden live naar de spelers gestuurd, terwijl de input de andere kant op gaat.

Google Stream is een strategiewijziging voor Google Stadia. Het plan is schijnbaar gewijzigd van gamestreamingdiensten leveren voor consumenten naar de dienst faciliteren voor andere bedrijven, die ze vervolgens weer aanbieden aan consumenten. Daarmee wordt Stadia een zogenaamd white-label-product. Zoals te zien is bij AT&T en Peloton, hoeven de namen Google, Google Stream en Stadia niet eens genoemd te worden. Google heeft deze strategiewijziging niet officieel bevestigd, maar anonieme Google-werknemers zouden over de plannen verteld hebben tegenover Business Insider.