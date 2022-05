Capcom onderzoekt prestaties pc-versie Resident Evil Village door DRM - update

Capcom zegt dat het momenteel kijkt naar de gerapporteerde pc-prestatie-issues van Resident Evil Village. Digital Foundry bevestigt eerdere berichten dat een illegale versie zonder de digital rights management van Capcom geen last heeft van haperingen.

In een korte update haalt PC Gamer een Capcom-woordvoerder aan die zegt dat het gamebedrijf de meldingen onderzoekt. Nadere details daarover zijn nog onbekend. Zo blijft het nog onduidelijk wat Capcom gaat doen aan het probleem van stotteringen en haperingen in de officiële versie van Resident Evil Village en op welke termijn het bedrijf met een oplossing zal komen voor die problemen.

Enkele dagen geleden verschenen er wisselende berichten van pc-gamers over de prestaties van Resident Evil Village. Sommigen hadden nergens last van, terwijl anderen regelmatig te maken hadden met gestotter en inzakkende framerates. Dat zou onder meer optreden tijdens filmpjes, in het marktgedeelte van het dorp, maar ook tijdens eindbaasgevechten als er bijvoorbeeld veel vliegen in beeld komen.

Empress, een speler die erom bekend staat DRM uit games te verwijderen, zette een gekraakte versie van Resident Evil Village online. Zij wijt de prestatieproblemen aan de DRM die Capcom heeft ingezet, specifiek Denuvo V11 en Capcom’s anti-tamper V3, schreef Dark Side of Gaming eerder. Volgens haar zijn alle stotteringen in haar versie verdwenen, omdat de DRM eruit is gepatched. Digital Foundry bevestigt dat de gekraakte versie de problemen grotendeels oplost.

Update, 15:16 uur: Capcom heeft inmiddels aan Eurogamer laten weten dat er aan een patch wordt gewerkt om de pc-prestatieproblemen te adresseren. Deze patch zou binnenkort beschikbaar moeten zijn. Meer details geeft Capcom nog niet.