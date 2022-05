Amplitude Studios haalt Denuvo-drm voor release uit strategiegame Humankind

Amplitude Studios haalt de drm-software van Denuvo nog voor release uit zijn komende strategiegame, Humankind. Dat laat de ontwikkelaar weten in een blogpost. De studio heeft deze keuze gemaakt 'op basis van data uit de besloten bèta' van het spel.

Amplitude Studios-baas Romain de Waubert maakt de beslissing wereldkundig op het Games2gether-platform van het bedrijf. De Waubert doet dat naar aanleiding van een forumpost met feedback van gebruikers. Daarin meldt een gebruiker onder andere dat hij of zij de game aanvankelijk vooruit wilde bestellen op Steam, maar daar uiteindelijk van afzag omdat Denuvo-drm in de game wordt gebruikt.

De drm-software van Denuvo functioneert als kopieerbeveiliging en is bedoeld voor het tegengaan van piraterij. In bepaalde games kan de software leiden tot prestatieverminderingen. Recentelijk kwam de software bijvoorbeeld in opspraak vanwege prestatieproblemen in Resident Evil Village, die werden verholpen via een crack die de Denuvo-drm uit de game verwijderde. Capcom bracht als reactie daarop een update uit met 'drm-optimalisaties'.

De Waubert legt onder andere uit waarom de studio aanvankelijk gebruik wilde maken van de drm-software. "We werken heel hard en stoppen ons hart in de spellen die we maken, en piraterij heeft echt invloed op onze mogelijkheid om spellen voor jullie te blijven maken", schrijft de studiobaas. "We zijn dit jaar een van de meest wishlisted games op Steam, dus we weten dat we het doelwit van piraten zullen worden, meer dan welke van onze vorige games dan ook. Als Denuvo een gekraakte versie kan tegenhouden, al is het maar voor een paar dagen, dan kan dat ons al echt helpen om onze release te beschermen."

Toch heeft de studio besloten om de drm-software nog voor release uit de game te halen. De Waubert meldt dat de prioriteit van de studio het leveren van de best mogelijke ervaring voor spelers is. "Denuvo mag nooit de prestaties van spelers beïnvloeden, en we willen de kwaliteit niet opofferen voor jullie. We geloven dat dat mogelijk is met de juiste integratie, en dat is wat we wilden testen tijdens de besloten bèta. We vonden echter dat de manier waarop het nu was geïntegreerd niet goed genoeg was, en het is niet iets dat we kunnen repareren voor de release. Dus halen we het eruit." De ontwikkelaar meldt ook dat er momenteel geen plannen zijn om Denuvo-drm na release alsnog aan de game toe te voegen.

Humankind is een 4x-strategiegame, die vergelijkbaar is met strategiegames als Civilization en de eerdere games van Amplitude Studios, zoals Endless Legend. De game komt op 17 augustus uit voor Windows, macOS en Stadia. Tweakers publiceerde eerder een preview van Humankind.