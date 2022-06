Het Franse Amplitude Studios heeft nooit geheimzinnig gedaan over waar het de mosterd vandaan haalt. De oprichters zijn grote fans van 4X-games en dan met name van de Civilization-games van Sid Meier. De Endless-games die de studio tot nu toe heeft uitgebracht vallen dan ook onder de 4X-noemer en Amplitude heeft steeds aangegeven dat het ooit nog eens een echte concurrent van Civilization wil maken. Die kans kwam nadat uitgever Sega de studio in 2016 overnam. Dat maakte de weg vrij voor Humankind, het meest ambitieuze project van Amplitude Studios tot nu toe. Humankind is een game die voortborduurt op de eigen Endless-serie, maar ook sterk lijkt op het illustere voorbeeld.

Zo heeft Humankind niet de space- of fantasy-setting van de Endless-games, maar het historische kader dat we van Civ kennen. Net als in de games ven Meier begin je in het verre verleden en eindig je in de nabije toekomst. We hebben al een preview van de game gepubliceerd, maar wellicht is het goed om de basics even snel door te nemen. In Humankind start je met een enkele verkenner in wat de Neolithic Era is gedoopt. Je start op een random gegenereerde wereldkaart die is verdeeld in verschillende continenten en waarbij het overgrote deel van de kaart verscholen gaat onder een dikke fog of war. Het speelveld is verdeeld in zeshoekige tegels.

Concurrentie

Terwijl je met je verkenner over die zeshoekige tegels loopt, merk je al snel dat er meer beschavingen zijn die ook een verkenner op pad hebben gestuurd. Daarmee begint direct de concurrentiestrijd waar Humankind om draait. Je kunt kiezen hoe jij de beschaving die je gaat starten vorm wil geven. Ga je nadruk leggen op militaire kracht, op cultuur, op wetenschap, op religie, op handel, op diplomatie of op van alles een beetje? Het is precies de afweging die je van de gemiddelde 4X-game kent.