Strategiegame Humankind verschijnt bij release direct op Game Pass voor pc

Strategiegame Humankind van ontwikkelaar Amplitude Studios en uitgever SEGA, verschijnt bij de release op 17 augustus direct op Game Pass. Het is na Outriders de tweede grote third-partytitel die direct bij het verschijnen is inbegrepen in het abonnement van Microsoft.

De Windows-versie van Humankind zal bij de release onderdeel zijn van Game Pass voor pc, schrijft Microsoft. Het spel komt op 17 augustus ook uit voor Google Stadia, een macOS-versie volgt een aantal weken later. Er is geen consoleversie. Humankind is een 4X-strategiegame die lijkt op Civilization VI, maar op belangrijke punten daar ook van afwijkt. Tweakers publiceerde een preview van Humankind.

Microsoft voegt geregeld grote games van andere uitgevers aan zijn Game Pass-abonnement toe, maar meestal gaat dat om spellen die al eerder zijn verschenen. Eerder dit jaar kwam de Xbox-consoleversie van Outriders direct bij de release beschikbaar via Game Pass. Een andere thirdparty-titel die bij de release meteen onderdeel zal zijn van de Game Pass-dienst, is zombieshooter Back 4 Blood.

Uitgevers krijgen geld van Microsoft als ze hun games beschikbaar maken op Game Pass, maar details over dergelijke deals zijn niet openbaar. Vermoedelijk krijgen uitgevers meer geld als ze games direct bij de release beschikbaar stellen. Eigen titels van de Xbox Games Studios verschijnen altijd direct op Game Pass.

Update: Outriders wordt niet uitgegeven door SEGA, maar door Square Enix. Daarmee is Humankind de eerste SEGA-game die direct bij de release naar Game Pass komt. Het artikel is hierop aangepast.