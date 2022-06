Titel Humankind Platform Windows, macOS, Stadia Ontwikkelaar Amplitude Studios Uitgever Sega Releasedatum augustus 2021

Wie denkt aan 4X-games, denkt al snel aan Civilization. Er zijn meer 4X-games, maar de serie van Sid Meier is al jaren marktleider en heeft een flinke schare trouwe fans. Om een niche te creëren voor hun game kiezen studio's die het aandurven om actief te zijn in dit genre er meestal voor om flink af te wijken van het historische perspectief dat zo kenmerkend is voor Civilization. Zo niet Amplitude Studios. De ontwikkelaar uit Parijs gaat de concurrentie vol aan en maakt met Humankind een volwaardige 4X-game die in alles doet denken aan Civilization.

Dat is goed nieuws voor de fans. Civilization VI stamt alweer uit 2016 en een nieuwe editie lijkt nog ver weg. Bovendien hebben veel fans de nodige kritiek op de verschillende games uit de serie, ook al blijven ze de serie trouw. Zo bezien komt Humankind, dat ergens dit najaar verschijnt, op een goed moment. Er is ruimte voor een nieuwe game waarin de zaken net iets anders worden aangepakt.

We kregen van uitgever Sega de mogelijkheid om een paar uur in Humankind rond te lopen en een flink deel van de game te spelen. Eigenlijk was alleen de afsluitende Contemporary Era ontoegankelijk, al was de tijd die we kregen te kort - mede door wat bugs - om ook de voorgaande Industrial Era te bereiken. De versie die we konden spelen, crashte regelmatig. Dat is bij games in deze fase van ontwikkeling niet ongebruikelijk en het is ook niet alarmerend.