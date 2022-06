Scifi-kattengame Stray komt op 19 juli uit voor PlayStation-consoles en pc

Uitgever Annapurna Interactive brengt Stray op 19 juli uit. De scifi-kattengame komt naar de PlayStation 4 en 5 en verschijnt op Steam. De pc-versie kost 27 euro en op de PlayStation-consoles is de game inbegrepen bij de Plus Extra- en Plus Premium-abonnementen.

Er is inmiddels zeven jaar gewerkt aan Stray, vertellen de makers op het PlayStation Blog. De titel begon oorspronkelijk als 'HK Project' en werd in 2020 aangekondigd als de game Stray. Het spel is afkomstig van de kleine onafhankelijke ontwikkelaar BlueTwelve Studio.

De game speelt zich af in een fallen city die bevolkt is met mensachtige robots en andere futuristische wezens. De verlaten stad is geïnspireerd op Kowloon Walled City. Dat was een zeer dichtbevolkt gebied in Hong Kong.

Het spel staat op Steam voor een adviesprijs van 27 euro. Wat de PlayStation-versies kosten, is nog niet bekend. Sony heeft wel aangekondigd dat het spel inbegrepen zal zijn bij de lijst van games die beschikbaar zijn voor Plus Extra- en Plus Premium-abonnees.