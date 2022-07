Annapurna Interactive kondigt dinosurvivalgame The Lost Wild aan

Ontwikkelaar Great Ape Games en uitgever Annapurna Interactive hebben de firstpersonsurvivalgame The Lost Wild aangekondigd. Hierin moet de speler zien te overleven in de wildernis met verschillende soorten dino's.

De game is donderdag aangekondigd tijdens een showcase van Annapurna, die onder meer de uitgever is van het onlangs verschenen kattenspel Stray. De trailer van The Lost Wild laat een paar gameplaybeelden en cinematics zien. Het toont dat de speler gestrand is in een oerwoud vol met gevaarlijke dino's.

Om te overleven moet de speler materialen verzamelen, gereedschap maken en zich verstoppen als de dino's niet kunnen worden weggejaagd met een fakkel. Een mysterieuze stem op de radio geeft instructies en helpt de speler bij het verkennen van de vervallen laboratoria in het oerwoud.

Er is nog geen releasedatum bekendgemaakt, maar het spel moet in de loop van 2024 uitkomen op Steam. Er wordt ook aan consoleversies van The Lost Wild gewerkt.