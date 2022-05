Annapurna toont rockopera-platformgame The Artful Escape

Ontwikkelaar Beethoven & Dinosaur en uitgever Annapurna Interactive tonen een gameplayvideo van The Artful Escape. De kunstzinnige platformgame gaat over een jonge gitaarspeler die op een 'kosmische reis' gaat om zijn podiumpersonage vorm te geven.

Spelers nemen in The Artful Escape de rol aan van het jonge gitaartalent Francis Vendetti. Hij is het neefje van het fictieve, legendarische folkicoon Johnson Vendetti. In de game raakt Francis verzeild in surrealistische omgevingen, waar hij door te jammen op zijn gitaar invloed kan uitoefenen op de 'psychedelische multidimensionale' spelwereld.

De makers noemen de game een mengelmoes van rockopera, avonturengames en gitaarsolo's. The Artful Escape verschijnt 'binnenkort' voor de Xbox One, de pc en Apple Arcade. Wanneer de game precies uitkomt en tegen welke prijs, is nog niet bekendgemaakt. De pc-versie staat op Steam.