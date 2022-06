What Remains of Edith Finch verschijnt voor iOS

Annapurna Interactive heeft de hoog aangeschreven indiegame What Remains of Edith Finch uitgebracht voor iOS. De game is ontworpen voor iPads, maar werkt ook op iPhones. Het spel dat in 2017 een prijs kreeg voor het beste verhaal, kost 5 euro.

De iOS-versie van What Remains of Edith Finch werkt volgens de omschrijving in de App Store op een beperkt aantal Apple-apparaten. Wie het spel op een telefoon wil spelen heeft minimaal een iPhone 7 nodig en wat reguliere iPads betreft moet dat minimaal een 2021-model zijn, een iPad Air vanaf 2019, of een iPad Pro van 2017 of nieuwer.

What Remains of Edith Finch is een verhalende fantasiegame die in 2017 voor het eerst verscheen voor de pc, Xbox- en PlayStation-consoles. Later kwam er ook een Nintendo Switch-versie. De game wordt zowel door recensenten als gebruikers hoog aangeschreven. Op Metacritic is de score zo'n 90 punten. Het spel van ontwikkelaar Giant Sparrow kreeg in in het jaar van de release de prijs voor het beste verhaal, bij de jaarlijkse Game Awards.

In de App Store kost het spel 5 euro. Dat is een stuk goedkoper dan de versies voor pc en consoles, die kosten 20 euro. De inhoud van het spel is gelijk. Eind vorig jaar kwam The Unfinished Swan ook al uit voor iOS. Die game is gemaakt door dezelfde ontwikkelaar.