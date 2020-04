Het veelgeprezen spel Journey komt op 11 juni beschikbaar op Steam. De game was al sinds juni vorig jaar beschikbaar voor pc-spelers, maar toen was het nog een exclusieve titel in de Epic Games Store.

Uitgever Annapurna Interactive heeft de Steam-releasedatum van 11 juni bekendgemaakt op Twitter. Daarmee komt de titel breder beschikbaar voor pc-spelers, na een jaar van exclusiviteit op het platform van Epic Games.

In Journey kruip je als speler in de huid van een mysterieuze figuur in een gewaad. Je moet in een mysterieus landschap je weg zien te vinden naar een berg in de verte, waarbij de route door een woestijn met allerlei ruïnes loopt. Onderweg wordt de speler getrakteerd op mooie landschappen en muziek, en moeten er puzzels worden opgelost. Daarbij kan worden gecommuniceerd en samengewerkt met andere spelers, al kan dat niet via spraak of tekst. In Journey moeten spelers zelf ontdekken wat de bedoeling is en dat geldt ook voor de communicatie; spelers kunnen onderling een soort taal creëren aan de hand van de geluiden die het personage kan maken.

Journey is gemaakt door de Amerikaanse onafhankelijke ontwikkelaar Thatgamecompany. Het spel kwam in maart 2012 uit voor de PlayStation 3 en in juli 2015 volgde een aangepaste versie voor de PlayStation 4. In juni vorig jaar verscheen een port voor de pc, maar die is enkel beschikbaar via de Epic Games Store. Sinds augustus vorig jaar is de game ook uit voor iOS. Vermoedelijk komt er geen Android-versie; Annapurna gaf eerder aan dat de port alleen voor de pc en iOS is bedoeld en de uitgever zei ook dat er geen plannen zijn voor de Nintendo Switch.