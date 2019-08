PlayStation 3-spel Journey komt uit op iOS

Het oorspronkelijk in 2012 voor de PlayStation 3 uitgebrachte spel Journey is beschikbaar voor iOS-gebruikers. De uitgever Annapurna Interactive heeft de titel naar het mobiele platform gebracht.

Journey is via de App Store te verkrijgen voor 5,50 euro. Annapurna Interactive heeft de komst van de iOS-versie niet eerder aangekondigd en heeft op Twitter enkel een korte melding geplaatst, inclusief een korte trailer. Waarschijnlijk zal er geen Android-versie uitkomen; Annapurna geeft aan dat de port alleen voor de pc en iOS is en dat er geen plannen zijn om het spel naar de Nintendo Switch te brengen.

Het spel draait om een figuur in een gewaad die zijn weg moet vinden naar een berg in de verte. Om daar te komen met wel eerst een woestijn worden doorkruist. Onderweg wordt de speler getrakteerd op mooie landschappen en muziek. Daarbij kan er met andere spelers worden gecommuniceerd, maar dat kan niet niet via spraak of tekst.

Op Twitter zijn er een aantal gebruikers die melding maken van problemen om de iOS-versie goed te laten werken op hun iPhone of iPad. Zo is er een gebruiker die klaagt dat het spel op haar iPad mini 2 in zijn geheel niet draait en zijn er vragen over de beste grafische instellingen, waarbij bijvoorbeeld 60fps en een hoge grafische kwaliteit bij een gebruiker problemen geeft op zijn iPhone XS Max.

Journey is gemaakt door de Amerikaanse onafhankelijke ontwikkelaar Thatgamecompany en kwam in maart 2012 uit op de PlayStation 3. Vervolgens kwam het spel in een aangepaste versie in juli 2015 ook uit voor de PlayStation 4 en twee maanden geleden volgde een port voor de pc. Deze pc-versie is alleen beschikbaar via de Epic Games Store.