Samsung kondigt eerste met euv geproduceerde soc aan

Samsung heeft zijn eerste soc aangekondigd die het heeft geproduceerd met euv. De Exynos 9825 is een variant van de Exynos 9820. De nieuwe soc komt vermoedelijk in de Galaxy Note 10-serie, die Samsung woensdag presenteert.

Samsung was in oktober vorig jaar begonnen met de productie met euv-lithografie, maar had tot nu toe geen soc aangekondigd met de techniek. De Exynos 9825 is volgens Samsung dankzij het nieuwe 7nm-procedé met euv zuiniger zijn dan de voorgaande Exynos 9820 die Samsung maakt op 8nm met traditionelere lithografie. Het verschil is dat euv werkt met extreem ultraviolet licht voor de lithografie. Dat heeft een kortere golflengte, waardoor het produceren van kleinere transistors goedkoper is dan met het licht van lasers.

Processorfabrikanten zijn al jaren bezig met de implementatie van euv in de productie van processors. Het is geen noodzaak om chips op 7nm te maken met euv. Zo maakt TSMC sinds een jaar processors op 7nm zonder euv. Die Taiwanese fabrikant komt dit jaar echter ook met een verbeterde versie van zijn 7nm-procedé met euv.

Behalve het procedé verschilt de 9825 nauwelijks van de 9820. Beide zijn octacores met twee Samsung M4-kernen, twee Cortex A75-kernen en vier Cortex A55-kernen. Daar stopt Samsung een ARM Mali G76MP12-gpu bij en ook zit er een aparte kern bij voor berekeningen in neurale netwerken. Het ingebouwde Shannon 5000-modem ondersteunt geen 5g, maar wel 4g via lte cat 20, met verbindingen op acht frequenties tegelijk voor een maximale downloadsnelheid van 2Gbit/s. Dat is hetzelfde modem als in de Exynos 9820.

De nieuwe soc komt vermoedelijk in de Galaxy Note 10-serie. Samsung houdt woensdagavond Nederlandse tijd een evenement voor de aankondiging van nieuwe smartphones. Het is voor het eerst in jaren dat de Note een nieuwe soc heeft ten opzichte van de Galaxy S-telefoon van hetzelfde jaar.