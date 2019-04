Tweakers Podcast #56 - Chips maken met euv, isdn-muziek en kapotte Fold-schermen

Dat het steeds moeilijker wordt om de snelheid van chips op te schroeven is algemeen bekend. Grote techbedrijven zijn dan ook al lang bezig met de ontwikkeling van nieuwe technieken om toch tot steeds snellere chips te komen. Een daarvan wordt waarschijnlijk dit jaar ingezet: euv.

Euv, of extreme ultraviolet lithography, moet het mogelijk maken om kleinere structureren op een plak silicium te krijgen. TSMC en Samsung zeggen nu klaar te zijn voor massaproductie en waarschijnlijk wordt de processor van de volgende iPhone de eerste chip die hiervan gebruikmaakt. In deze aflevering bespreken we de techniek erachter, waarom het zo lang geduurd heeft voordat we euv in massaproductie kunnen gebruiken en wat de levensduur is van deze nieuwe vorm van lithografie.

Verder hebben we behoorlijk wat highlights deze aflevering, want de tafel zat vol en Willem had er stiekem twee. Zo hebben we het over de PlayStation 5, die op traditionele leest geschoeid zal zijn, de schermproblemen rondom de Galaxy Fold, een nieuwe Nvidia-videokaart die we fysiek al in huis hebben, maar niet kunnen reviewen, en muziek uit de jaren negentig die iets met isdn te maken heeft.

Dit is overigens de eerste aflevering van de podcast die we opnemen met de Rodecaster Pro, een alles-in-een podcastrecorder die een paar maanden terug op de markt kwam en die over allerlei handige features beschikt. Die moet onze workflow eenvoudiger maken en ervoor zorgen dat de podcast nét nog wat lekkerder klinkt.

00:19 Opening

01:23 Olaf heeft een isdn-lp gekocht

05:47 De PS5 wordt een traditionele, krachtige console

12:25 Hoe review je een videokaart zonder driver?

15:10 De Galaxy Fold loopt vertraging op na schermproblemen

20:48 Nieuwe podcastgear: de Rodecaster Pro

23:42 Extreme ultraviolet lithography; de volgende stap in chipfabricage

32:00 Hoeveel rek zit er in productie met euv?

35:23 Is fotonica een alternatief voor traditionele chips?

38:36 Welke andere technieken zijn er om chips nog sneller te maken?

44:00 Als chips niet meer sneller worden, wat betekent dat voor de techindustrie?

47:43 Sneakpeek

Hoe kan ik de Tweakers Podcast beluisteren?

Elke aflevering wordt hier op de site geplaatst als een .Geek en het overzicht van alle afleveringen vind je hier. Luister je liever zonder je pc of laptop, dan heb je de keuze uit een heleboel Podcast-apps voor je telefoon of tablet. Voor iOS is er natuurlijk Apple Podcasts, maar ook OverCast, iCatcher, PodCruncher en CastBox zijn populair. Op Android zijn AntennaPod, Podcast Addict en PocketCasts populaire apps. Voor Windows Phone kun je terecht bij de ingebouwde Podcasts-app, of bij GroverPro. Voor al die apps geldt dat je ons kunt vinden door binnen de app te zoeken op 'Tweakers Podcast' en je te abonneren. Datzelfde geldt ook voor Spotify. Tot slot kun je de afleveringen terugvinden op YouTube.