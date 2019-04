EvLeaks: fabrikanten laten info over smartphones zelden opzettelijk uitlekken

Het gebeurt zelden dat fabrikanten info over en afbeeldingen van hun smartphones opzettelijk laten lekken, claimt Evan Blass, ook bekend als EvLeaks. Sommige mensen veronderstellen dat fabrikanten dat doen om meer aandacht te krijgen voor hun smartphone.

Opzettelijk lekken komt wel voor, zegt Blass in een interview met PhoneArena. Daarbij gaat het volgens hem vooral om de kleinere fabrikanten, die vaak meer moeten doen om aandacht te krijgen voor hun nieuwe modellen. "Het is geen harde regel, maar over het algemeen geldt dat hoe succesvoller de smartphonedivisie van een bedrijf is, hoe onwaarschijnlijker het is dat zij betrokken zijn in gecontroleerde leaks."

EvLeaks staat bekend om zijn renders en informatie over onaangekondigde smartphones, eerst als redacteur van Engadget en Pocketnow en later op zijn Twitter-account. Blass is nog nooit in de problemen gekomen door een gepubliceerde render. "Ik ben nog nooit bedreigd door een bedrijf om wat voor reden dan ook. Ook heb ik nog nooit geld gekregen of aangeboden gekregen om informatie niet te publiceren. Voor het merendeel hebben fabrikanten en providers mij met rust gelaten."

Vrijwel alle smartphones lekken uit voor hun aankondiging. Dat gebeurt vooral als de release plaatsvindt vlak na de aankondiging. Op dat moment weten veel mensen van de telefoon af. Zo moeten providers telefoons goedkeuren voor gebruik op hun netwerk, moeten hoesjesmakers tekeningen hebben om alvast accessoires te fabriceren en is het nodig om de telefoons te laten keuren door keuringsinstanties als FCC in de VS, Tenaa in China en de Bluetooth SIG en Wi-Fi Alliance. Daarnaast maken fabrikanten advertentieplannen die ze bespreken met veel bedrijven om zo direct te kunnen starten met de marketing rond een nieuwe smartphone.