Facebook klaagt twee appmakers aan wegens klikfraude met advertenties

Facebook heeft LionMobi uit Hong Kong en JediMobi uit Singapore aangeklaagd. Volgens het sociale netwerk brengen de ontwikkelaars malware-apps uit in de Google Play Store die advertenties injecteren en valse kliks genereren.

Volgens Facebook krijgen gebruikers advertenties te zien en worden er vervolgens nepkliks gegenereerd door de apps. De twee bedrijven waren lid van Facebook's Audience Network voor advertenties en hebben geld verdiend met hun praktijken, maar Facebook heeft dat nooit uitbetaald en adverteerders die kosten hebben gemaakt hebben ook hun geld teruggekregen.

Er staan nog apps van LionMobi en JediMobi in de Play Store. Het gaat bijvoorbeeld om Power Security-Anti Virus, Phone Cleaner. Die app is volgens de downloadwinkel 50 miljoen keer gedownload en heeft bijna 250.000 recenties. Veel gebruikers klagen dat de app hun telefoon traag maakt en advertenties toont. Een andere app is Color Note Prote, een zogenaamde notitieapp. Die is een miljoen keer geïnstalleerd en in de reacties klagen gebruikers dat er advertenties getoond worden ook nadat de app is afgesloten.

Adware-apps en klikfraude zijn geen nieuw fenomeen, maar volgens Facebook is de zaak tegen de ontwikkelaars een van de eerste in zijn soort. Het sociale netwerk is vrijwel volledig afhankelijk van inkomsten uit advertenties.