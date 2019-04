Samsung start later dit jaar ontwikkeling 4nm-procedé

Samsung start in de tweede helft van dit jaar de ontwikkeling van zijn 4nm-node voor chipproductie. De Koreaanse fabrikant wil nog dit kwartaal zijn 5nm-procedé voor chips gereed krijgen.

Samsung gaf een update over zijn chipproductieplannen tijdens de bekendmaking van de kwartaalcijfers. Dit kwartaal wil Samsung beginnen met de leveringen van 7nm-chips en de voorbereidingen voor de 5nm-ontwikkeling afronden. In de tweede helft van 2019 wil Samsung vervolgens al beginnen met de ontwikkeling van zijn 4nm-procedé.

Bij de 7nm,-, 5nm- en 4nm-productie zet Samsung euv-machines in. Het bedrijf zet bij de 7nm-productie euv in voor de meest kritische lagen maar de bedoeling is dat de opvolger voor de immersielithografie voor steeds meer lagen gebruikt gaat worden.

Samsung meldt verder de 1y-nanometerproductie van dram in de tweede helft van dit jaar te willen verhogen en de massaproductie van de 1z-nm-productie te willen starten. Met 1znm doelt Samsung op zijn derde generatie 10nm-productie voor ddr4, met een afmeting voor de kleinste chipstructuren van rond de 12nm.

Samsung is flink aan het investeringen in zijn chipproductie. Het bedrijf wil in 2030 de grootste chipmaker zijn. Twee weken geleden maakte Samsung bekend te werken aan een 6nm-productiemethode.

Achtergrondinformatie over de productie van chips en het verschil tussen euv en immersielithografie staat in de achtergrondartikelen Hoe worden chips gemaakt? en Klein, kleiner, kleinst: de weg naar 5nm-chips.