Samsung verwacht dat operationele winst halveert

Samsung verwacht dat de operationele winst in het voorjaar is gehalveerd ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Omdat het gaat om een verwachting, zegt het bedrijf niet waarom dat zo zou zijn.

De operationele winst zakt volgens Samsung van 14,87 biljoen Koreaanse won een jaar geleden naar rond 6,5 biljoen won nu. Dat is omgerekend momenteel ongeveer 11,2 miljard en 5 miljard euro. Samsung geeft elk kwartaal enkele weken voor de presentatie van de kwartaalcijfers een dergelijke verwachting.

De daling vorige keer was te wijten aan lagere winst bij alle divisies, maar de daling kwam vooral door de takken die smartphones en componenten maken. Het ligt voor de hand dat het nu weer zo zal zijn. De markt voor onder meer geheugen en opslag zit nog steeds in het slop, terwijl ook de smartphonemarkt nog weinig tekenen van nieuwe groei laat zien.

De omzet zal volgens Samsung ook dalen, maar die daling is veel minder sterk. De omzet komt uit op ongeveer 56 biljoen won, tegenover 58,5 biljoen een jaar geleden. Dat is een daling van ongeveer 2,5 procent. Samsung zal zijn kwartaalcijfers over enkele weken presenteren. Dan zal het ook meer cijfers laten zien en uitleg geven