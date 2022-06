Sea of Thieves had in juni recordaantal van 4,8 miljoen spelers

Piratengame Sea of Thieves had in juni een recordaantal van 4,8 miljoen actieve spelers. Het aantal spelers nam toe vanwege de Pirates of the Caribbean-uitbreiding die onlangs uitkwam. Het spel verscheen in 2018 voor het eerst en is daarna flink uitgebreid.

Volgens ontwikkelaar Rare was afgelopen juni de drukste maand ooit in de game, met 4,8 miljoen actieve spelers. Microsoft kondigde tijdens de E3 aan dat de game een cross-over kreeg met Pirates of the Carribean, in samenwerking met Disney. Die update kwam op 22 juni uit en voegde een campagne met vijf nieuwe verhalen toe.

Rare schrijft dat er geluisterd wordt naar feedback van spelers en zegt hard te werken aan het verbeteren van balans en gameplay in de nieuwe Tall Tales, die met de uitbreiding zijn toegevoegd. Sinds de release zijn er diverse hotfixes uitgebracht en een Augustus-update moet verdere verbeteringen brengen.

Vorig jaar in juni waren er 3,3 miljoen spelers actief. Rare zei toen dat er in totaal 15 miljoen spelers waren. De ontwikkelaar noemt dit keer geen nieuw totaalaantal. Sea of Thieves kwam in 2018 uit en kreeg toen kritiek omdat het spel niet veel inhoud bevatte. Sindsdien zijn er diverse gratis uitbreidingen toegevoegd. Het spel is verkrijgbaar voor Windows-pc's en Xbox-consoles en is onderdeel van Game Pass. De pc-versie staat ook op Steam.