Sea of Thieves krijgt op 22 juni Pirates of the Caribbean-uitbreiding

Sea of Thieves krijgt op 22 juni een update voor seizoen drie, waarmee ook Sea of Thieves: A Pirate’s Life beschikbaar komt. Dat is de naam voor een uitbreiding met een Pirates of the Caribbean-thema.

Rare en Microsoft werken voor het uitbrengen van deze uitbreiding samen met Disney. Microsoft schrijft dat deze crossover betekent dat Jack Sparrow en zijn beruchte bemanning avonturen zullen beleven op de Sea of Thieves. Het draait om een verhaalcampagne met een vijftal verhalen, inclusief geheimen en side-quests, die spelers solo of met anderen kunnen spelen. Er zullen onder meer bekende locaties uit de films voorbij komen.

Het verhaal gaat om het bevrijden van Jack Sparrow. De in de films door Johnny Depp gespeelde piraat zal het net als in de films aan de stok krijgen met Davy Jones. Deze twee bekende tegenstanders uit de eerste Pirates of the Caribbean-films zullen volgens Microsoft niet slechts aanwezig zijn als cameo's. Zij zullen dus niet slechts voorbij komen in de vorm van korte gastoptredens. Microsoft zegt dat het samen met Walt Disney Games een origineel verhaal heeft gemaakt waarin beide wereld zijn te verkennen.

De update voor het derde seizoen zal op 22 juni uitkomen en is gratis voor alle bezitters van Sea of Thieves. Deze game is beschikbaar op de Xbox One, Xbox Series S en X, Windows 10-pc's, Steam of via het Xbox Game Pass-abonnement. Sea of Thieves kwam in maart 2018 uit.