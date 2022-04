Scifi-platformgame Replaced komt in 2022 naar Xbox-consoles en pc

Scifi-platformgame Replaced komt ergens volgend jaar beschikbaar op de Xbox-consoles en de pc. In de game van Sad Cat Studios en Coatsink kruipt de speler in de huid van een artificiële intelligentie die gevangen zit in een menselijk lichaam.

Replaced wordt door de makers omschreven als een retro-futuristische actieplatformgame met graphics in 2,5d. Spelers kruipen in de huid van een kunstmatige intelligentie genaamd R.E.A.C.H., die tegen zijn wil in gevangen zit in een menselijk lichaam. In de game moeten spelers de donkere geheimen van de stad ontdekken.

Volgens de makers combineert Replaced cinematische platformelementen met pixel art en free-flowing action combat. De game is gesitueerd in een dystopische Phoenix-stad, met een verhaal dat zich afspeelt in een alternatieve jaren '80 in de Verenigde Staten.

In de uitgebrachte trailer zijn onder andere de nodige neonverlichting en vervallen straten te zien. Verder biedt de trailer een korte blik op de gevechten, waarbij tegenstanders zowel hand- als vuurwapens hanteren.

Replaced zal ergens volgend jaar uitkomen op de Xbox One, Xbox Series S en X en Windows-pc's, onder meer via Steam en de Epic Games Store. Bezitters van de Xbox Game Pass kunnen het spel ook vanaf de eerste dag spelen. Replaced wordt de debuutgame van Sad Cat Studios; Coatsing is bekend van Cake Bash en Phogs.