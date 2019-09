Sea Of Thieves krijgt winkel voor microtransacties

Rare heeft The Pirate Emporium uitgebracht, een digitale winkel om content te kopen voor Sea Of Thieves. Spelers kunnen digitale munten kopen waarmee ze onder meer huisdieren kunnen aanschaffen, waarbij verschillende kleuren mogelijk zijn.

De digitale munt waarmee moet worden betaald heet de Ancient Coin. Die coins kunnen gekocht worden met echt geld. Er zijn verschillende pakketten te koop, met aantallen van 150, 550, 1000, 2550 en 4250 munten. Ook worden Ancient Skeletons aan de game toegevoegd, die verslagen kunnen worden en waarbij er kans is om Ancient Coins te vinden. Daarmee is er dus ook een mogelijkheid om via gameplay aan de digitale munten te komen.

In The Pirate Emporium wordt geregeld nieuwe content toegevoegd die spelers kunnen kopen. Een van de zaken die Rare nu heeft toegevoegd aan de digitale winkel zijn huisdieren. Spelers kunnen een persoonlijke volger aanschaffen, met de keuze uit verscheidene kleuren.

De winkel voor microtransacties is onderdeel van de updates die gamestudio Rare heeft ontwikkeld als onderdeel van de september-update voor Sea Of Thieves. Een volledige lijst met de wijzigingen in Sea Of Thieves staat in de releasenotes die Rare online heeft gezet.