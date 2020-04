Sea of Thieves verschijnt op Steam

Piratenspel Sea of Thieves is binnenkort via Steam op de pc beschikbaar, zo maakt Xbox Game Studios bekend. Microsoft biedt bij het spel crossplatfomondersteuning voor Xbox One-spelers en alle pc-spelers, waaronder die van Steam.

De openwereld-piraten-mmo Sea of Thieves verscheen in maart 2018 voor de Xbox One en voor Windows via de Microsoft Store maar is nu ook op Steam verschenen. De pagina meldt dat het spel binnenkort beschikbaar zal zijn.

In een toelichting maakt Microsoft bekend dat het spel ook voor Steam-gebruikers crossplatform speelbaar zal met Xbox One-spelers. De precieze verschijningsdatum van de Steam-release maakt het bedrijf later bekend. In totaal heeft het spel al meer dan tien miljoen spelers gehad, aldus Microsoft.

Microsoft maakte al meer games beschikbaar via het gameplatform van Valve. Zo verschenen Gears 5, Halo: The Master Chief Collection en State of Decay 2 al op Steam.