Rare-studio onthult Everwild-game

Sea of Thieves-ontwikkelaar Rare heeft tijdens Microsofts X019-evenement Everwild aangekondigd. Het gaat om een geheel nieuw spel, dat zich afspeelt in een buitenaardse wereld met bijzondere dieren.

Volgens Rare gaat het bij Everwild om een natuurlijke en magische wereld die geheel te ontdekken zal zijn. De beelden tonen een opvallende grafische stijl, enigszins vergelijkbaar met The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

De teaser maakt nog niet duidelijk wat het doel van het spel is en ook andere gameplay-eigenschappen en de releasedatum zijn nog onbekend. Het spel wordt gemaakt door een nieuw team binnen Rare, de maker van Sea of Thieves.

Van dat piratenspel verschijnt op 20 november de nieuwe gratis update, The Seabound Soul.