Nooit uitgebrachte Rare-game Dinosaur Planet verschijnt online

Dinosaur Planet, een game van Rare Entertainment die nooit uitkwam omdat hij omgebouwd werd tot Star Fox Adventures, is uitgelekt. Dinosaur Planet was in ontwikkeling voor de Nintendo 64 en de ontwikkeling was in vergevorderde toestand, waardoor de game goed speelbaar is.

De build van de game komt van een verzamelaar uit Zweden. Die had volgens de Nintendo-historici van Forest of Illusion nog een schijfje liggen met daarop de development build. Deze build dateert uit december 2000; Star Fox Adventures kwam in september van 2002 uit voor de GameCube. Ondanks dat deze build bijna twee jaar jonger is, valt hij wel gewoon te spelen. Schijnbaar is er in de tussentijd veel werk gedaan aan het veranderen van de personages en het verhaal, maar waren de gameplaysystemen al in goede toestand. Fox zelf zit er echter al in.

In een interview met Nintendo Life in 2012 stelde de lead software engineer van de game, Phil Tossell, dat hij niet meer wist waar het idee om de game om te bouwen tot een Star Fox-game vandaan kwam, maar dat hij wel had gehoord dat Nintendo-kopstuk Shigeru Miyamoto het had voorgesteld. Dit mede vanwege de gelijkenissen met de personages in Star Fox-games.

Het spel is, net als Star Fox Adventures, een 3d-adventuregame. Forest of Illusion meldt dat er technische problemen zullen optreden als men de game op een emulator speelt, maar via een flashcart in een modded Nintendo 64 moet de game gewoon draaien. Eurogamer's Digital Foundry koos voor die weg en nam gameplaybeelden op.

Dinosaur Planet is niet de enige Rare-game die recentelijk is uitgelekt. Eerder deze maand verscheen een build van de GoldenEye 007-remaster voor de Xbox 360 op het internet. Ook die is speelbaar.