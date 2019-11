Obsidian brengt in de lente van 2020 survivalgame Grounded uit

Obsidian Entertainment heeft Grounded aangekondigd. Het gaat om een spel waarin spelers sterk verkleind moeten zien te overleven in de tuin en daarbij onder andere met mieren en andere insecten moeten strijden.

In de trailer van Grounded is te zien hoe sterk verkleinde kinderen hun weg proberen te vinden in de tuin en daarbij moeten vechten, bouwen en samenwerken. Het idee lijkt geïnspireerd op de film Honey I shrunk the kids en Obsidian vertelde tijdens Microsofts X019-evenement dat het al met een klein team aan de survivalgame werkte voor de overname van Microsoft.

Het spel verschijnt in de lente van 2020 en zal eerst getest kunnen worden via het Xbox Insider-programma en Xbox Game Preview voor de Xbox One en pc. Obsidian is een studio die met name bekend is van zijn rpg's. De meest recente titel is The Outer Worlds.