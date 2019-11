Weet je nog, vroeger? Die tijd waarin de titel 'Fallout' synoniem stond voor een uitgebreide, onderhoudende, vermakelijke role-playing game? Het vertrouwen dat veel rpg-fans hadden in Fallout zal vorig jaar een aardige tik hebben gekregen, na de release van Fallout 76. De game hinkte op twee gedachten, door gamers in een online spelwereld neer te zetten en daar vervolgens eigenlijk niet veel mee te doen. Het leverde een suboptimaal product op dat veel liefhebbers deed terugverlangen naar de dagen van Fallout 3 en New Vegas. Voor hen is er goed nieuws, want de studio achter Fallout: New Vegas bracht onlangs een rpg uit die daar veel van weg heeft. The Outer Worlds biedt op meerdere manieren een uitstapje naar het verleden.

Ironisch genoeg speelt The Outer Worlds zich af in een futuristische setting. De basis van de game ligt in een alternatieve geschiedenis. De Amerikaanse president William McKinley is nooit vermoord, waardoor Theodore Roosevelt hem ook nooit heeft opgevolgd als president. Als gevolg daarvan zijn bedrijven machtiger geworden dan ze in onze wereld al zijn, en inmiddels hebben die bedrijven de weg naar de ruimte gevonden. Ze eigenen zichzelf planeten toe en terraformen ze waar nodig of gewenst.

De speler arriveert in een sterrenstelsel genaamd Halcyon Colony, dat dus volledig in handen is van grote bedrijven. Machthebber hier is 'The Board', onder leiding van Chairman Rockwell, maar daar heb je als speler aanvankelijk weinig mee te maken. Je ontwaakt namelijk aan boord van een groot schip gevuld met bovengemiddeld slimme mensen die de ruimtekolonie kunnen helpen. Er is echter een probleem: jij bent als enige wakker. De geheimzinnige Phineas helpt je via je radio op weg en gidst je naar de plaats waar een zekere kapitein Hawthorne je zal opwachten. Jouw Escape Pod landt echter boven op zijn hoofd. Vanaf dat moment ben je de trotse eigenaar van een ruimteschip met de onheilspellende naam 'The Unreliable' en kun je aan je avontuur beginnen.

Keuzes in vorming van je personage

Op dat moment heb je al bepaalde keuzes gemaakt. De naam, het uiterlijk en enkele basiseigenschappen van jouw personage legt je al vroeg in de game vast. Vanaf dat startpunt heb je gaandeweg het spel nog veel ruimte om je personage naar eigen inzicht vorm te geven, maar bepaalde basiseigenschappen staan al vast. Zo kun je indelen hoe sterk je lichaam, geest en persoonlijkheid zijn. Een all-round personage is een optie, maar in het kader van 'role-playing' is het ook wel leuk om juist veel te investeren in één tak, ten koste van een andere tak. Dat levert specifieke voor- en nadelen op, wat natuurlijk een bekend concept is voor rpg's.

Tijdens het spelen stijgt je personage in level, wat telkens tien Skill-punten met zich meebrengt, en af en toe een Perk-punt. Ook die vaardigheidspunten investeer je in categorieën, en later in afzonderlijke skills. Zo kun je in eerste instantie investeren in Dialog Skills, waarmee je in een klap Persuade, Lie en Intimidate verhoogt. Bereiken je vaardigheden level 50, dan moet je ze daarna individueel verhogen. Boven de 50 wordt het verbeteren van je skills dus effectief twee of drie keer zo duur. Het is een handig systeem dat ervoor zorgt dat je veel skills relatief snel op een aanvaardbaar niveau kunt brengen, waarna je iets beter moet nadenken over welke vaardigheden je verder wil verbeteren. Ook van belang om te weten, is dat je Companions en je kledingstukken van invloed kunnen zijn op je vaardigheden. De juiste metgezel en de juiste kleding kunnen bepaalde skills zomaar twintig punten verder omhoog helpen. Wat voor jou het best werkt en wat de meeste mogelijkheden oplevert, vraagt soms dus om wat puzzelwerk.