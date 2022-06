Grounded van Obsidian Entertainment verlaat early access in september

Grounded, de nieuwste game van Microsoft-dochter Obsidian Entertainment, verlaat early access in september van dit jaar. Daar heeft de game sinds 2020 in gezeten. Het spel komt uit voor Windows en Xbox.

De 1.0-update voor de game introduceert nieuwe wapens en harnassen om te maken en een nieuwe vijand, de reuzebidsprinkhaan. Volgens Obsidian zullen nieuwe spelers zich kunnen voegen bij een bestaande playerbase die uit tien miljoen spelers wereldwijd bestaat.

Grounded is een first-person survivalgame met crafting, waarin een aantal kinderen op de een of andere manier gekrompen zijn tot het formaat van een insect. Ze moeten zien te overleven in de woeste wereld van de achtertuin van een huis in de jaren '80 en een manier zien te vinden om hunzelf weer terug te brengen naar hun originele formaat.

De game komt uit voor de huidige en vorige generatie Xbox en voor PC's. Hij wordt ook onderdeel van het Xbox en PC Game Pass-abonnement. Obsidian is bekend van Knights of the Old Republic 2, Outer Worlds, Fallout: New Vegas en meer.