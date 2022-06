Ark 2 is uitgesteld tot uiterlijk juni 2023

Studio Wildcard heeft Ark 2, het vervolg op de gelijknamige online survivalgame uit 2017, uitgesteld tot uiterlijk juni 2023 en op zijn vroegst januari 2023. Voorheen stond een release in 2022 gepland. Een reden voor het uitstel van de game geven de makers niet.

Onderbouwing voor dat tijdsframe is dat Microsoft de game heeft getoond tijdens de de Xbox & Bethesda Showcase en daar heeft gezegd dat iedere game binnen twaalf maanden te spelen is. Daarnaast wordt het jaartal 2023 genoemd in een nieuwe trailer.

Uit de nieuwe beelden is verder op te maken dat de game op Unreal Engine 5 draait. Deze trailer bevat echter geen gameplay, maar alleen cg-beelden, waarin Hollywoodacteur Vin Diesel ook weer een verschijning maakt. Ook de in de franchise bekende dinosaurussen zijn weer van de partij.

Microsoft laat tijdens de Showcase weten dat de game uitkomt op de Xbox-consoles, dus vermoedelijk de Series en de One, en PC's. Wat betreft consoles: Microsoft noemt het een 'console launch exclusive', wat wellicht betekent dat de game helemaal niet, ook niet later, op de PlayStation uitkomt, ook al deed zijn voorganger dat wel. Die kwam uiteindelijk op in totaal negen platformen uit.

Als Ark 2 op zijn voorganger lijkt, wordt het een first en third-person shooter in een scifi-universum waar dinosaurussen op de wereld rondlopen. Spelers moeten middels crafting en het temmen van deze dinosaurussen de technologieladder beklimmen, een basis bouwen en kunnen in een online wereld raids uitvoeren op de vestigingen van andere spelers. Coöperatief spel is ook mogelijk. De game is soortgelijk aan Rust.