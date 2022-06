Hollow Knight Silksong krijgt nieuwe trailer en komt bij release naar Game Pass

Hollow Knight: Silksong, het vervolg op de actieplatformer Hollow Knight, komt naar Xbox-consoles en komt bij release beschikbaar via Xbox Game Pass. Dat maakt ontwikkelaar Team Cherry bekend. De studio toont ook voor het eerst in ruim twee jaar tijd een nieuwe trailer.

Team Cherry maakt tijdens de Xbox & Bethesda Games Showcase bekend dat Silksong via Game Pass beschikbaar komt voor Xbox-consoles en pc's. De titel komt ook beschikbaar op Steam, GOG, de Humble Store en de Nintendo Switch.

Hollow Knight: Silksong wordt een vervolg op Hollow Knight, een Metroidvania-achtige 2d-actieplatformer. Silksong was aanvankelijk bedoeld als dlc voor het origineel, maar werd later losgekoppeld als losse game. Het spel volgt Hornet, die ook een grote rol speelde in het eerste deel. Silksong werd tijdens de E3 in 2019 aangekondigd, maar sindsdien is er weinig informatie over het spel naar buiten gebracht.

De studio deelt nog steeds geen releasedatum, maar toonde wel nieuwe gameplaybeelden tijdens de Xbox & Bethesda Games Showcase. Microsoft stelt dat alle titels die tijdens die presentatie worden getoond in de komende twaalf maanden uitkomen. De game zou dus uiterlijk in de eerste helft van 2023 moeten uitkomen.