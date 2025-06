Team Cherry stelt release Hollow Knight: Silksong uit

Team Cherry stelt de release van Hollow Knight-sequel Silksong uit. Dat maakt een woordvoerder van het bedrijf bekend. De game stond op de planning voor de eerste helft van 2023, maar die releaseperiode wordt niet gehaald. Het bedrijf deelt geen nieuwe releaseverwachtingen.

"We hadden gepland om Silksong in de eerste helft van 2023 uit te brengen, maar de ontwikkeling gaat nog steeds door", zegt Matthew Griffin van Team Cherry. Hij stelt dat de game 'behoorlijk groot' is geworden en dat de studio daarom de tijd wil nemen om het spel zo goed mogelijk te maken. Het bedrijf zegt niet wanneer de game naar verwachting wel uitkomt. Team Cherry komt met meer details zodra de release dichterbij is.

Silksong is de komende sequel van metroidvaniagame Hollow Knight uit 2017. Het spel volgt Hornet, een personage uit het eerste deel. Silksong zou in eerste instantie een uitbreiding van de eerste game worden, maar werd in 2019 aangekondigd als een 'volwaardig vervolg'. In datzelfde jaar werden eerste gameplaybeelden van het spel gedeeld tijdens een Nintendo-presentatie, maar in de jaren daarop werd weinig over de game gerept.

Hollow: Knight Silksong werd vorig jaar in juni opnieuw getoond tijdens de Xbox Games Showcase. Microsoft stelde toen dat alle games die tijdens dat evenement getoond werden, binnen twaalf maanden zouden uitkomen. Daarmee had de game uiterlijk 12 juni 2023 uitgebracht moeten worden. Die releaseperiode is dus niet meer haalbaar, meldt Team Cherry op woensdag. De game verschijnt wanneer die uitkomt voor de pc, Nintendo Switch en PlayStation en Xbox-consoles.