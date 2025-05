Ark 2 is uitgesteld tot 2024 en het eerste deel krijgt Unreal Engine 5-remaster

Studio Wildcard heeft Ark 2, het vervolg op de populaire online survivalgame, uitgesteld tot 2024. Verder heeft de studio aangekondigd dat deze werkt aan een Unreal Engine 5-remaster van het origineel, die in augustus moet verschijnen.

Studio Wildcard zegt Ark 2 uit te stellen omdat het de nieuwe Unreal Engine 5 'ten volle' wil benutten. Eerder liet de ontwikkelaar weten dat de game 'uiterlijk in juni 2023' uitgebracht zou worden. Naast dat de game nu pas in 2024 verschijnt, worden er tot die tijd ook geen screenshots of video's van de game getoond. De studio belooft dat het vervolg een paar 'significante designwijzigingen' meekrijgt, waaronder 'Souls-achtige gevechten', 'louter primitieve wapens' en 'stricte third-person mechanics'.

Omdat Studio Wildcard naar eigen zeggen denkt dat Ark 2 door deze veranderingen 'mogelijk niet voor iedereen zo aantrekkelijk is' als het eerste deel, werkt de ontwikkelaar ook aan een remaster van het origineel. De next-genversie, genaamd Ark: Survival Ascended, krijgt een upgrade naar Unreal Engine 5, cross-platformmultiplayer en mods op de consoleversies, belooft de studio.

De remaster moet eind augustus verschijnen voor de PlayStation 5, Xbox Series S|X en pc. Rond die datum worden ook de officiële online servers van het origineel uit de lucht gehaald, stelt Studio Wildcard. Het is nog wel mogelijk om het spel offline te spelen, of op de servers van spelers. Op de Xbox-consoles en pc is de Unreal Engine 5-remaster niet los verkrijgbaar, maar enkel in een bundel met Ark 2 voor 50 dollar. De PS5-versie is wel los verkrijgbaar, voor 40 dollar. Ark 2 wordt enkel uitgebracht voor de pc en Xbox-consoles, en dus niet voor de PlayStation 5.